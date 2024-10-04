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شاهد ما حدث لحوالي 100 فيل بحديقة حيوانات تعرضت لفيضانات مفاجئة في تايلاند

سياحة
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شاهد عملية اجلاء عشرات الفيلة بسبب فيضانات مفاجئة في تايلاند
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شاهد عملية اجلاء عشرات الفيلة بسبب فيضانات مفاجئة في تايلاند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اجتاحت الفيضانات المفاجئة محمية شعبية للفيلة في شمال تايلاند الخميس، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 100 فيل.

ويظهر مقطع فيديو وصور  مأسوية التُقطت في حديقة الفيلة الطبيعية بالقرب من مدينة شيانغ ماي، عشرات الفيلة تخوض المياه التي يصل عمقها إلى مستوى البطن، بحثًا عن الأمان على أرض مرتفعة.

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وقال سانغديويان "ليك" تشايليرت، مؤسس حديقة الفيلة الطبيعية لـCNN: "كانت أكبر عملية إخلاء قمنا بها لإنقاذ حياتها، وارتفع منسوب المياه بسرعة"، واصفًا الفيضانات بأنها الأكثر شدة التي شهدتها الحديقة منذ تأسيسها.

وأظهر مقطع فيديو موظفي الحديقة الذين يعملون مع الفيلة، والمعروفين باسم "ماوتس"، وهم يصرخون بالفيلة الضخمة، ويحثّونها على الخروج من حظائرها، وعبور مياه الفيضانات المرتفعة.

وأوضح سانغديويان: "هناك بعض الحيوانات التي لم نتمكن من إجلائها أمس. لا يزال هناك 13 من الفيلة البالغة محاصرة في حجراتها. إنها في حالة ذعر".

انقاذ الفيلة
منظر لمحمية الفيلة المغمورة في شيانغ ماي، تايلاند.Credit: Elephant Nature Park

عانت شمال تايلاند من فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في الأسابيع الأخيرة، بسبب الأمطار الغزيرة التي ترافقت مع إعصار ياغي، الأقوى في آسيا لهذا العام، الذي خلّف عشرات القتلى عندما اجتاح المنطقة في منتصف سبتمبر/ أيلول.

أصدرت السلطات في شيانغ ماي، وهي مقصد سياحي شهير في تايلاند، تحذيرات بشأن الفيضانات المحتملة حيث ارتفعت مياه نهر بينغ الذي يعبر المدينة، إلى مستويات خطيرة.

وجاء في منشور للحديقة على "فيسبوك": "نحتاج بشكل عاجل إلى متطوعين وأقفاص للحيوانات، إذ يتعين علينا نقل الحيوانات إلى الجبال بسبب قطع الطرق تمامًا في الاتجاهين".

وأوضح سانغدويان أن حوالي 30 متطوعًا أجنبيًا تمت محاصرتهم أيضًا في المحمية، ، بعضهم يعمل في الحديقة منذ أسابيع عدة.

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وتُعتبر حديقة الفيلة الطبيعية بمثابة مركز إنقاذ وإعادة تأهيل لهذه الحيوانات في ريف شيانغ ماي، وقد أنقذت أكثر من 200 فيل من صناعتي السياحة وقطع الأشجار، منذ إنشائها في تسعينيات القرن العشرين. كما تدير جولات وبرامج تطوعية تسمح للزوار بمراقبة الحيوانات، أو المساعدة في أعمال الحفاظ عليها.

وتعاني العديد من الفيلة من العمى أو من إصابات جسدية، مما أعاق قدرتها على الهروب وعقّد جهود الإخلاء.

تُعد الحديقة موطنًا أيضَا لحوالي 5000 حيوان تم إنقاذها، ضمنًا الكلاب، والقطط، والخيول، والخنازير، والأرانب. وتم إجلاء بعضها في الأيام الأخيرة بعدما أصدرت السلطات تحذيرًا من الفيضانات.

انقاذ الفيلة
يقوم عمال الإنقاذ بإجلاء الحيوانات إلى أرض مرتفعة في حديقة الفيلة الطبيعية بعدما تسبب ارتفاع منسوب النهر القريب في شيانغ ماي، تايلاند، بفيضانات شديدة.Credit: Elephant Nature Park

وكانت الفيلة التي تُعتبر الحيوان الوطني في تايلاند، قد شهدت انخفاضًا في أعدادها البرية في العقود الأخيرة بسبب تهديدات السياحة، وقطع الأشجار، والصيد الجائر، والتعدي البشري على موائلها.

يقدر الخبراء أن أعداد الفيلة البرية في تايلاند قد تراجع إلى ما بين 3000و4000، مقارنة بـ100 ألف في بداية القرن العشرين.

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