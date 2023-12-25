نشر الاثنين ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2023

شاهد..داخل سفينة بـ"رحلة بحرية إلى لا مكان"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد رحلةٍ بحرية ماطرة إلى جزر البهاما، عاد بعض ركاب سفينة "كرنفال صن شاين" (Carnival Sunshine) إلى ميناء تشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الاثنين، ليجدوا مفاجأة غير سارة، وهي سياراتهم التي غمرتها المياه.

وقالت الراكبة ستيفاني رويال، التي كانت على متن الرحلة البحرية التي استغرقت 4 ليال مع زوجها ويسلي: "تُرِك لنا اكتشاف أنّ سياراتنا لن تعمل، وأنّها دُمِّرت بالكامل".

وأشارت رويال إلى أنّ الركاب لم يتلقوا أي إشعار بما سيواجهونه عند رحلة العودة، والتي تأخرت بمقدار 6 ساعات.

اكتشف بعض ركاب سفينة "كرنفال صن شاين" أنّ سياراتهم قد غُمِرت المياه لدى عودتهم إلى ميناء تشارلستون الإثنين الماضي. Credit: Stephanie Royal

وشهد وسط مدينة تشارلستون هطول الأمطار بشكلٍ قياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ منسوبها حوالي 4 بوصات (10 سنتيمترات)، الأحد.

وأدى مستوى الأمطار القياسي والرياح القوية، التي دفعت المياه إلى اليابسة، إلى حدوث فيضانات واسعة النطاق في تشارلستون، الأحد.

وفي البداية، بدا كل شيء على ما يرام عندما عاد ركاب الرحلة البحرية، الاثنين الماضي.

وكانت الشمس مشرقة، ومواقف السيارات خالية.

ولم يقل موظفو خطوط الرحلات البحرية وموظفو الميناء الذين صادفوهم أي شيء عن السيارات أثناء مغادرتهم السفينة، بحسب ما ذكرته رويال.

وقالت: "لم يدرك الأشخاص أنّها (سياراتهم) لم تعمل إلا بعد وصولنا إلى سياراتنا".

دُمّرت السيارة من الداخل، وفقًا لستيفاني رويال. Credit: Stephanie Royal

ولاحظ الركاب أدلة على حدوث الفيضانات عندما فتحوا سياراتهم، وأفادت رويال أنّ سيارة "تشيفي إكوينوكس" الخاصة بها وزوجها تعطلت، وتوجهت إلى ساحة الخردة بحلول، الجمعة.

وأفادت الخطوط البحرية في بيان: "نأسف أنّ بعض سيارات ضيوفنا المركونة في موقف الميناء تأثرت بالعاصفة الأخيرة"، موجهةً الاستفسارات إلى مسؤولي مواقف السيارات.

وأضافت: "قدّمنا المساعدة ببعض الطرق حيثما أمكننا ذلك، من خلال مساعدة الضيوف على التواصل مع مقدمي خدمات التأمين الخاصة بهم على سبيل المثال، ولكن في النهاية لم تكن هذه منشآتنا".

وتواصلت CNN مع هيئة موانئ ساوث كارولينا للحصول على المزيد من المعلومات.

ولم ترد هيئة الميناء على الفور، لكنها قدمت بيانًا إلى WCIV المتعاونة مع CNN.

وأفاد البيان المُقدَّم إلى WCIV بالتالي: "عمل فريق موانئ ساوث كارولينا بشكلٍ وثيق مع الركاب لتقديم المساعدة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرة آخر راكب للمحطة"، مضيفًا أنّه تم تقديم تقارير الشرطة للركاب لتقديمها إلى شركات التأمين الخاصة بهم، وساعد الموظفون في الاتصال بشركات قَطْر السيارات، في العثور على وسائل نقل لتوصيلهم إلى فنادق قريبة.

وذكر البيان: "رُغم أنّ موانئ ساوث كارولينا لا تتحمل مسؤولية المركبات أو الممتلكات الشخصية المتروكة في مناطق ركن الركاب، إلا أننا ملتزمون بمواصلة دعم عملاء الرحلات البحرية الكرام".

وفي تقرير إرشادي شاركته رويال مع CNN، والتي أرسلتها خطوط Carnival Cruise نيابةً عن هيئة موانئ ساوث كارولينا، أفادت موانئ ساوت كارولينا: "لم يكن مسار العاصفة مؤكَدًا إلا بعد انطلاق كرنفال صن شاين في رحلتها، وثَبَت أنّها أكبر مما كان متوقعًا، كما قلّلت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من تقدير ارتفاع المد بأكثر من قدمين (0.7 متر تقريبًا)".

وأكّدت هيئة الموانئ أنّها تُعيد رسوم ركن السيارات إلى الركاب، معترفةً بأنّ الكثير منهم تكبدوا تكاليف إضافية.

وأُبلغت رويال وزوجها، الاثنين الماضي، أنّ هيئة الموانئ لا تستطيع مساعدتهما في عملية النقل والقَطْر، وفقًا لما ذكرته.

واستخدم كلاهما تطبيقًا لمشاركة الرحلات للوصول إلى المطار لاستئجار سيارة لرحلةٍ مدتها 4 ساعات ونصف بالسيارة إلى منزلهما في بريفارد بولاية نورث كارولينا. وأضافت هذه النفقات حوالي 700 دولار إلى رحلتهما.

ويعمل كلاهما الآن للحصول على تعويض من شركة التأمين الخاصة بهما.

وكان الافتقار للتواصل من أكبر الأشياء التي أصابت رويال بالإحباط، وهي تود أن توضّح السلطات للركاب الذين يركنون في تلك المواقف أن هذا النوع من الفيضانات أمر ممكن.

وأكّدت رويال: "لو كان القبطان قد تواصل مع هيئة الموانئ، وأبلغنا جميعًا على متن السفينة بما حدث قبل وصولنا إلى ساحة ركن السيارات، لكان الأمر مفيدًا حقًا".

وقالت رويال إنّ الرحلة البحرية بحد ذاتها لم تكن مذهلة، وأفادت: "من البداية إلى النهاية، كان الطقس فظيعًا".

وليست هذه أول رحلة بحرية في جزر البهاما هذا الأسبوع تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وتم تغيير مسار رحلة بحرية أخرى على متن سفينة MSC Meraviglia، كان من المقرر لها أن تبحر إلى جزر البهاما، وإلى نيو إنغلاند وكندا، الأمر الذي أثار استياء بعض الركاب.