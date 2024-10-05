"طيران الإمارات" تحظر أجهزة "البيجر والووكي توكي" على متن طائراتها

تجربة على دمى تحاكي ما حدث لحاملي أجهزة "بيجر" و"ووكي توكي" في لبنان.. شاهد حجم الضرر لحظة تفجيرها

بعد تفجيرات البيجر واللاسلكي.. نظرة على تاريخ إسرائيل في المهمات السرية الجريئة

(CNN)-- حظرت شركة طيران الإمارات في دبي أجهزة النداء واللاسلكي (البيجر والووكي توكي) على متن طائراتها، عقب الهجمات التي تعرضت لها مثل هذه الأجهزة لدى حزب الله اللبناني الشهر الماضي.

كتبت شركة الطيران، في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت، الجمعة: "يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة إلى دبي أو القادمة منها أو عبرها حمل أجهزة النداء واللاسلكي في الأمتعة المسجلة أو المحمولة".

وأضافت: "ستقوم شرطة دبي بمصادرة مثل هذه العناصر الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة للركاب".

يأتي ذلك بعد أسابيع من انفجار أجهزة النداء في وقت واحد في جميع أنحاء لبنان، تلا ذلك انفجار أجهزة لاسلكية بطريقة مماثلة. ألقى المسؤولون اللبنانيون باللوم على إسرائيل في الهجمات.

وقُتل ما لا يقل عن 37 شخصًا، بما في ذلك أطفال، في الهجمات المزدوجة، وأصيب ما يقرب من 3000 آخرين، وفقًا لمسؤولين لبنانيين.

وقال مصدر أمني لبناني لشبكة CNN في ذلك الوقت إن المادة المتفجرة كانت "مُثبتة" داخل بطارية الليثيوم الخاصة بجهاز النداء وكانت مخفية بطريقة متطورة لدرجة أنه كان من غير الممكن اكتشافها تقريبًا.

مع استمرار تكثيف الصراع في الشرق الأوسط، تستمر الرحلات الجوية في مواجهة الاضطرابات.

وفي أحدث تحديث لها الجمعة، قالت طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في المنطقة، إن الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت لا تزال ملغاة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول. وأضافت أن الركاب الذين يمرون عبر دبي للوصول إلى بيروت "لن يُسمح لهم بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر".

وأضافت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدماتها إلى العاصمة الأردنية عمان، الأحد، بينما ستظل رحلاتها من وإلى العراق وإيران ملغاة حتى الاثنين.

كما ألغت العديد من شركات الطيران الأخرى رحلاتها إلى بيروت ومطارات إقليمية أخرى.