نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

أثناء استعدادهما للإقلاع.. شاهد ماذا حدث بعد اصطدام طائرتين بأكثر مطارات العالم ازدحامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم إخلاء أكثر من 180 شخصًا الخميس من طائرة ركاب من طراز "بوينغ" تابعة لخطوط "رايان إير" بعد أن اشتعلت فيها النيران أثناء سيرها من أجل الإقلاع في مطار "برينديزي" في جنوب إيطاليا.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من انفجار عجلات طائرة "بوينغ" أخرى تابعة لشركة الطيران ذاتها أثناء الهبوط، ما أدى إلى إغلاق مطار "ميلانو بيرغامو" مؤقتًا.

وأكّد متحدث باسم مطار "برينديزي" أنّ حريقًا تسبب في إيقاف الحركة الجوية لعدة ساعات.

وأفادت شركة "رايان إير" الأيرلندية، التي تدير أكبر أسطول طائرات في أوروبا، أنّه تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 184 شخصًا بأمان على المدرج بعد حادث الخميس.

وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة تورينو شمال إيطاليا.

وأوضحت شركة الطيران في بيان لـ CNN: "تأخرت الرحلة FR8826 من برينديزي إلى تورينو (3 أكتوبر/تشرين الأول) هذا الصباح بعد أن لاحظ طاقم الطائرة أبخرة على الجزء الخارجي من الطائرة. تم إنزال الركاب دون وقوع حوادث، وإعادتهم إلى البوابة بالحافلة".

كما أنّها أشارت إلى استبدال الطائرة لاحقًا، ونقل الركاب إلى وجهتهم.

وأُعيد فتح المطار بعد حوالي ثلاث ساعات، وفقًا لموقع المطار عبر على الإنترنت.

وواجهت رحلة أخرى، وهي الرحلة رقم "FR846" التابعة لشركة "رايان إير" الثلاثاء، مشكلة في العجلات عند الهبوط في مطار "ميلانو بيرغامو" من برشلونة، ما أدى إلى إغلاق المطار لفترة وجيزة.

وأوضحت "رايان إير" في بيان لـ CNN: "نزل الركاب بشكل طبيعي، وتم فحص الطائرة من قبل المهندسين، الذين يقومون حاليًا بخدمة الطائرة حتى تتمكن من العودة إلى الخدمة".

ودفعت أحداث هذا الأسبوع العديد من المشرعين الإيطاليين إلى المطالبة بإجراء تحقيق في سجل سلامة "رايان إير"، مستشهدين بعدد من الحوادث السابقة.

ودعا كلا من أندريا كاروبو وماورو داتيس، وهما نائبان في الغرفة السفلى للبرلمان الإيطالي، وجزء من حزب "Forza Italia" الذي يُعد عضوًا في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، إلى عقد جلسة استماع في مجلس الشيوخ مع الهيئة الوطنية للطيران المدني في البلاد (ENAC).

ولم تستجب شركة "رايان إير" لطلب CNN للتعليق على بيان المشرعين.

وأحالت شركة "بوينغ" المصنِّعة للطائرتين المتورطتين في حادثي هذا الأسبوع، CNN إلى خطوط "رايان إير".

وقال متحدث باسم هيئة "ENAC" أنّها ستحقق في الحادثين هذا الأسبوع بشكل منفصل.