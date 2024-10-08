قيمته 4.5 مليون دولار..هل تود شراء منزل خاص بك في جزيرة بليز؟

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.قيمته 4.5 مليون دولار..هل تود شراء منزل خاص بك في جزيرة بليز؟ - CNN Arabic

قيمته 4.5 مليون دولار..هل تود شراء منزل خاص بك في جزيرة بليز؟

سياحة
نشر
4 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد تكون الحياة في جزيرة أخاذة ومنعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا، ولكنك ستحتاج إلى بضعة ملايين من الدولارات لتحقيق ذلك.

وتستعد شركة "فور سيزونز" للفنادق والمنتجعات لتحويل "كاي تشابل"، وهي جزيرة خاصة قبالة ساحل بليز في أمريكا الوسطى، إلى نادي مجتمعي فاخر يضم مساكن، وعقارات، وفندقًا من فئة خمس نجوم، وملعب غولف للبطولات. ومن المقرر افتتاحه في عام 2025.

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
تأمل شركة "فور سيزونز" في جذب العملاء الأثرياء إلى مجتمع حصري فاخر في جزيرة "كاي تشابل" في بليز.Credit: Four Seasons

وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 280 فدانًا (113 هكتارًا) بين مدينة بليز وحديقة "باكالار تشيكو" الوطنية (التي تُعتَبَر محمية بحرية أيضًا)، وهي موطن أكبر حاجز مرجاني في نصف الكرة الشمالي، وواحدة من أكبر الحفر في العالم، أي الثقب الأزرق العظيم.

وسيُخصص في الحافة الشمالية للجزيرة مدرَّج للطائرات، ومهبط لطائرات الهليكوبتر، وميناء للوصول إلى أي من المساكن المطلة على المحيط، والبالغ عددها 24 مسكنًا، ويتميز كل منها بشاطئ خاص.

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
توضح هذه الصور التخيلية ما ستبدو عليه مرافق الجزيرة.Credit: Four Seasons

وستكلّف العقارات، التي يتراوح عدد غرف النوم فيها بين غرفتين وأربع غرف، المشترين المحتملين ما لا يقل عن 4.5 مليون دولار، كما هو الحال مع كل من قطع الأراضي البالغ عددها 114 قطعة على الشواطئ الشرقية والغربية للجزيرة.

وقطع الأرض هذه قابلة للتخصيص بالكامل، وتتميز بحمامات سباحة خاصة تطل على المحيط، وستكون قادرة على استيعاب الفلل الصغيرة والعقارات الكبرى التي تتكونّ من ست غرف نوم.

وستشمل الصفقة بالنسبة لأصحاب المنازل عضوية حصرية في نادي " Caye Chapel Golf and Ocean Club"، والذي يُوصف بأنّه "ملاذ هادئ وديناميكي" يوفّر مجموعة من المرافق الخاصة بالترفيه، والعافية، وتناول الطعام.

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
من المقرر افتتاح المشروع في عام 2025.Credit: Four Seasons

وتشمل العضوية الدخول إلى ملعب غولف شاطئي للبطولات من تصميم لاعب الغولف المصنف الأول عالميًا سابقًا، جريج نورمان .

ويتميز الملعب، الذي يتكونّ من 10 حفر، بإعداد قابل للعكس يسمح باللعب فيه بالاتجاهين، ولا يُعتبر  الأول الذي يُبنى على الجزيرة. 

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
صُمِّمت المساكن من خلال شركة "Taller G" المعمارية، ومقرها المكسيك، والمصمم المعماري، موريسيو جوميز دي تودو.Credit: Four Seasons

وكان الإعداد الأصلي الذي يتكونّ من 18 حفرة من بنات أفكار المالك السابق للجزيرة، وهو عملاق تجارة الفحم في كنتاكي، لاري أدينجتون، وفقًا لما ذكره ماكس أدلر من مجلة "Golf Digest"، والذي جرّب الملعب في عام 2013.

وصمم أدينجتون الملعب وبناه في عام 1999 للعائلة والأصدقاء، لكنه تقدم بطلب إفلاس في عام 2012. 
وفي عام 2014، أعلن مسؤولو حكومة بليز أنّ الجزيرة بيعت لمجموعة مكسيكية لتطوير الفنادق مقابل سعر غير معلن.

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
تشمل ميزات الإقامة الدخول إلى نادي غولف من تصميم اللاعب المصنف الأول عالميًا سابقًا، جريج نورمان.Credit: Four Seasons
قد يهمك أيضاً

ليست البرازيل وحدها الممتعة..تعرّف إلى دولة لاتينية أخرى بميزات رائعة

وسيتمكن أولئك الذين يودون المكوث في الجزيرة لفترةٍ أقصر من الإقامة في فندقه الذي يتكونّ من 104 غرفة، ويشمل 18 كوخًا فوق الماء.

وهذا المشروع عبارة عن تعاون بين "فور سيزونز"، وثلاثة مطورين عقاريين مقرهم في المكسيك، وهم " Thor Urbana"، و" GFA"، و" Inmobilia".

وكان من المقرر افتتاحه في عام 2021، ولم يذكر المتحدث باسم "فور سيزونز" أي أسباب للتأخير.

وتبلغ مساحة بليز أقل من 23 ألف كيلومتر مربع، وهي واحدة من أصغر دول العالم.
وغالبًا ما طغت المكسيك المجاورة وكوستاريكا القريبة على المستعمرة البريطانية السابقة كوجهة سفر رُغم ميزاتها التي تشمل أطلال حضارة المايا والحياة البرية النابضة بالحياة.

قد تكون الحياة في جزيرة منعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا مقابل 4.5 مليون دولار
تقع الجزيرة بالقرب من الثقب الأزرق العظيم الشهير.Credit: Courtesy Belize Tourism Board

أدّى انتشار الفنادق الجديدة وزيادة الرحلات الجوية إلى مطار "فيليب إس دبليو جولدسون" الدولي في مدينة بليز  إلى فوز الوجهة بالعديد من الجوائز في فئة أمريكا الوسطى ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2024، بما في ذلك جائزة الوجهة الرائدة في سياحة المغامرات.

وبعد حديثه خلال حفلٍ للكشف عن منتجع جزيرة "كاي تشابل" العام الماضي، كتب رئيس وزراء بليز، جوني بريسينو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "من المؤكد أنّ هذا المشروع الجديد سينقل قطاع السياحة لدينا إلى مستوى آخر ويجذب الزوار الباحثين عن تجربة أكثر فخامة عند اكتماله".

قد يهمك أيضاً

تقطّعت بها السبل في كوستاريكا بسبب كورونا فافتتحت فندقًا فاخرًا.. كيف؟

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.