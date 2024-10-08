قيمته 4.5 مليون دولار..هل تود شراء منزل خاص بك في جزيرة بليز؟

"جنة في البحر الكاريبي".. أكبر جزيرة في الباهاما للبيع بـ19.5 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قد تكون الحياة في جزيرة أخاذة ومنعزلة في البحر الكاريبي أمرًا ممكنًا، ولكنك ستحتاج إلى بضعة ملايين من الدولارات لتحقيق ذلك.

وتستعد شركة "فور سيزونز" للفنادق والمنتجعات لتحويل "كاي تشابل"، وهي جزيرة خاصة قبالة ساحل بليز في أمريكا الوسطى، إلى نادي مجتمعي فاخر يضم مساكن، وعقارات، وفندقًا من فئة خمس نجوم، وملعب غولف للبطولات. ومن المقرر افتتاحه في عام 2025.

تأمل شركة "فور سيزونز" في جذب العملاء الأثرياء إلى مجتمع حصري فاخر في جزيرة "كاي تشابل" في بليز. Credit: Four Seasons

وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 280 فدانًا (113 هكتارًا) بين مدينة بليز وحديقة "باكالار تشيكو" الوطنية (التي تُعتَبَر محمية بحرية أيضًا)، وهي موطن أكبر حاجز مرجاني في نصف الكرة الشمالي، وواحدة من أكبر الحفر في العالم، أي الثقب الأزرق العظيم.

وسيُخصص في الحافة الشمالية للجزيرة مدرَّج للطائرات، ومهبط لطائرات الهليكوبتر، وميناء للوصول إلى أي من المساكن المطلة على المحيط، والبالغ عددها 24 مسكنًا، ويتميز كل منها بشاطئ خاص.

توضح هذه الصور التخيلية ما ستبدو عليه مرافق الجزيرة. Credit: Four Seasons

وستكلّف العقارات، التي يتراوح عدد غرف النوم فيها بين غرفتين وأربع غرف، المشترين المحتملين ما لا يقل عن 4.5 مليون دولار، كما هو الحال مع كل من قطع الأراضي البالغ عددها 114 قطعة على الشواطئ الشرقية والغربية للجزيرة.

وقطع الأرض هذه قابلة للتخصيص بالكامل، وتتميز بحمامات سباحة خاصة تطل على المحيط، وستكون قادرة على استيعاب الفلل الصغيرة والعقارات الكبرى التي تتكونّ من ست غرف نوم.

وستشمل الصفقة بالنسبة لأصحاب المنازل عضوية حصرية في نادي " Caye Chapel Golf and Ocean Club"، والذي يُوصف بأنّه "ملاذ هادئ وديناميكي" يوفّر مجموعة من المرافق الخاصة بالترفيه، والعافية، وتناول الطعام.

من المقرر افتتاح المشروع في عام 2025. Credit: Four Seasons

وتشمل العضوية الدخول إلى ملعب غولف شاطئي للبطولات من تصميم لاعب الغولف المصنف الأول عالميًا سابقًا، جريج نورمان .

ويتميز الملعب، الذي يتكونّ من 10 حفر، بإعداد قابل للعكس يسمح باللعب فيه بالاتجاهين، ولا يُعتبر الأول الذي يُبنى على الجزيرة.

صُمِّمت المساكن من خلال شركة "Taller G" المعمارية، ومقرها المكسيك، والمصمم المعماري، موريسيو جوميز دي تودو. Credit: Four Seasons

وكان الإعداد الأصلي الذي يتكونّ من 18 حفرة من بنات أفكار المالك السابق للجزيرة، وهو عملاق تجارة الفحم في كنتاكي، لاري أدينجتون، وفقًا لما ذكره ماكس أدلر من مجلة "Golf Digest"، والذي جرّب الملعب في عام 2013.

وصمم أدينجتون الملعب وبناه في عام 1999 للعائلة والأصدقاء، لكنه تقدم بطلب إفلاس في عام 2012.

وفي عام 2014، أعلن مسؤولو حكومة بليز أنّ الجزيرة بيعت لمجموعة مكسيكية لتطوير الفنادق مقابل سعر غير معلن.

تشمل ميزات الإقامة الدخول إلى نادي غولف من تصميم اللاعب المصنف الأول عالميًا سابقًا، جريج نورمان. Credit: Four Seasons

وسيتمكن أولئك الذين يودون المكوث في الجزيرة لفترةٍ أقصر من الإقامة في فندقه الذي يتكونّ من 104 غرفة، ويشمل 18 كوخًا فوق الماء.

وهذا المشروع عبارة عن تعاون بين "فور سيزونز"، وثلاثة مطورين عقاريين مقرهم في المكسيك، وهم " Thor Urbana"، و" GFA"، و" Inmobilia".

وكان من المقرر افتتاحه في عام 2021، ولم يذكر المتحدث باسم "فور سيزونز" أي أسباب للتأخير.

وتبلغ مساحة بليز أقل من 23 ألف كيلومتر مربع، وهي واحدة من أصغر دول العالم.

وغالبًا ما طغت المكسيك المجاورة وكوستاريكا القريبة على المستعمرة البريطانية السابقة كوجهة سفر رُغم ميزاتها التي تشمل أطلال حضارة المايا والحياة البرية النابضة بالحياة.

تقع الجزيرة بالقرب من الثقب الأزرق العظيم الشهير. Credit: Courtesy Belize Tourism Board

أدّى انتشار الفنادق الجديدة وزيادة الرحلات الجوية إلى مطار "فيليب إس دبليو جولدسون" الدولي في مدينة بليز إلى فوز الوجهة بالعديد من الجوائز في فئة أمريكا الوسطى ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2024، بما في ذلك جائزة الوجهة الرائدة في سياحة المغامرات.

وبعد حديثه خلال حفلٍ للكشف عن منتجع جزيرة "كاي تشابل" العام الماضي، كتب رئيس وزراء بليز، جوني بريسينو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "من المؤكد أنّ هذا المشروع الجديد سينقل قطاع السياحة لدينا إلى مستوى آخر ويجذب الزوار الباحثين عن تجربة أكثر فخامة عند اكتماله".