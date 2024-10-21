"المدة القصوى للعناق ثلاث دقائق".. مطار يثير الجدل بلافتة جديدة

نشر الاثنين ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2024

أثناء استعدادهما للإقلاع.. شاهد ماذا حدث بعد اصطدام طائرتين بأكثر مطارات العالم ازدحامًا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مطار "دونيدن" في نيوزيلندا جدلاً حول العالم بسبب لافتة جديدة.

وفرضت اللافتة حدًا على المدّة المسموحة لعناق الأشخاص لبعضهم البعض في منطقة إنزال الركاب بحيث لا تتجاوز ثلاث دقائق.

وأضافت اللافتة: "لوداع أكثر عاطفية، يُرجى استخدام موقف السيارات".

أعرب بعض المعلقين على منشور في موقع "فيسبوك" تم تداوله على نطاقٍ واسع عن غضبهم تجاه الحدّ من مدّة العناق، بينما شعر آخرون بالدهشة بسبب تمتع المطار بمنطقة إنزال ركاب لا تزال مجانية، نظرًا للارتفاع العام في الرسوم والغرامات.

وتحدّث الرئيس التنفيذي لمطار "دونيدن"، دانييل دي بونو، عن هذا الموضوع في مقابلة مع إذاعة "RNZ" النيوزيلندية.

ووصف دي بونو المطارات بأنّها "بؤر للعواطف"، وسلط الضوء على دراسة تُشير إلى أنّ العناق لمدة 20 ثانية مدّة كافية للحصول على دفعة من "هرمون الحب"، أي الأوكسيتوسين.

كما أنّه جادل بأنّ تسريع حركة العملاء يسمح للمزيد من الأشخاص بفرصة أكبر لمعانقة أحبائهم.

وتسمح ساحة ركن السيارات في مطار "دونيدن" بزيارةٍ مجانية لمدة 15 دقيقة.