السعودية.. لقطة نادرة لصقر "يمتطي" ظهر حصان تجتاح مواقع التواصل

بريطاني يدهش روّاد مواقع التواصل بإتقانه اللغة العربية.. ماذا قال عن أهل السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد زيارته لإسطبل صديقه في محافظة رفحاء بالسعودية، وثّق محمد التمياط مشهدًا لم يتوقع أنه سينتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "خرجت بنتيجة مرضية بعد محاولات عديدة استمرّت 3 ساعات كاملة".

Credit: Mohammed AlTemyat

ويعكس المشهد صورة حصان وصقر في بيئة صحراوية تُمثّل الإرث التاريخي للمملكة. ولكن ما يُميّزه حقًا هو أسلوب تصويره، حيث يظهر الصقر، بجناحيه القويين والمفرودين، وكأنّه يمتطي ظهر حصان أبيض.

قطع التمياط، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ حوالي 15 عامًا، مسافة 120 كيلومترًا للخروج بهذه اللقطة الفريدة التي تبدو وكأنّها لوحة فنية.

Credit: Mohammed AlTemyat

وتفاعل العديد من متابعيه مع الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا منصة "إنستغرام"، حيث قال أحدهم: "هذه اللقطة أصبحت أشهر من نارٍ على علم".

Credit: Mohammed AlTemyat

رفحاء

تشهد المناطق البرّية بمحافظة رفحاء، في منطقة الحدود الشمالية، إقبالًا كبيرًا من الصقارين الذين يقومون بتدريب وإعادة تأهيل صقورهم وتجهيزها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

Credit: Mohammed AlTemyat

وتبقى الصقور طوال فصل الصيف في المقيض، وهي مرحلة تجديد الريش، استعدادًا لموسم الصيد الفعلي، الذي يبدأ عادة خلال هذه الفترة، أي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح العديد من الصقارين لـ"واس" أن أفضل توقيت لتدريب الصقور يكون من بعد العصر حتى مغيب الشمس. وتتراوح عملية تدريبها بين أسبوعين إلى شهر تقريبًا، على حسب استجابة كلّ صقر، وقدرته على العودة مرة أخرى لصاحبه.