مصور يلتقط مشهدًا آسرًا لبحيرة تتوسط الصحراء الذهبية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتخيّل العديد من الأشخاص أن الصحراء عبارة عن تراب وكثبان رملية فقط. وقد تكون البحيرات المائية آخر ما يمكن للشخص أن يتوقع العثور عليه هناك.

لكن، لم يكن الحال كذلك في صحراء السعودية، التي تبعد عن العاصمة الرياض حوالي 190 كليومترًا.

في الواقع، استطاع المصور السعودي، مهند المقحم، أن يرصد مشهدًا آسرًا لبحيرة "برودان" من السماء بطائرة "الدرون" الخاصة به. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

تُعرف البحيرة، وهي موجودة بالقرب من بلدة "القصب"، محليًا باسم "المذرقة".

ورغم تشكّلها منذ سنوات بهدف الاستفادة من المياه في الزراعة، إلّا أنّها أصبحت محطّ أنظار السيّاح والمصورين الفوتوغرافيين.

وقال المقحم، وهو يُمارس التصوير بشكل احترافي منذ العام 2007، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "جذبني منظرها الجميل وغرابتها لأنّها تُشبه الواحة في وسط الصحراء".

وتُعدّ البحيرة، وهي محفوفة بأشجار النخيل، وجهة مثالية بين أحضان الطبيعة، لتعزيز صفاء الذهن، والاسترخاء، بعيدًا عن الضوضاء، وضغوطات العمل اليومي.

وأوضح المصور السعودي أنه يجب الحذر عند زيارتها لأول مرّة بسبب وعورة الطريق المؤدي إليها.

وحازت المشاهد التي رصدها المقحم على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن البعض تفاجأ من موقع البحيرة، إلّا أنّها تُعتبر وجهة معروفة بالنسبة للمقحم، ويتردّد إليها بين الحين والآخر، حيث تعود أصوله إلى قرية قريبة من "القصب"، واسمها "المشاش".

ونصح المصور السعودي بزيارتها في فصل الشتاء، حيث توفر الصحاري السعودية العديد من التجارب المميزة، مثل رحلات السفاري، والتخييم تخت النجوم، والتزلج على الرمال، وغيرها من النشاطات.