هل سمعت عن "قمل البوابات"؟ هكذا تحاول شركة طيران التخلص من هذه المشكلة

أثناء استعدادهما للإقلاع.. شاهد ماذا حدث بعد اصطدام طائرتين بأكثر مطارات العالم ازدحامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يحبّون التجمع حول بوابة المطار قبل وقت الصعود المحدّد إلى الطائرة، سواءً لأنّك تشعر بالقلق، أو نتيجة حرصك الشديد للاستيلاء على مساحة كبيرة من الخزائن العلوية بأمتعتك؟

إذًا، سيكون من الصعب عليك معرفة أنّ هناك مصطلح غير جذّاب يُستَخدم لوصف الأشخاص الذين يمارسون هذا السلوك، ويُعرف بـ"قمل البوابات".

رغم أن هذا السلوك قد يبدو غير ضار، إلا أنّ التجمع حول البوابة يمكن أن يؤدي إلى الازدحام، والارتباك، والانتظار لوقت أطول.

وبهدف حلّ هذه المشكلة، جرّبت الخطوط الجوية الأمريكية تقنية جديدة بالمطارات في ولايات نيو مكسيكو، وأريزونا، وفيرجينيا بأمريكا.

وعند محاولة الركاب الصعود على متن الطائرة قبل استدعاء مجموعتهم المحددة، سيصدر صوت (أثناء مسح التذكرة) يوحي بوجود خطأ ما، لتنبيه الموظف عند البوابة، والركاب الآخرين الملتزمين بالقواعد.

ومن ثم يتم إرسال الأشخاص الذين يحاولون تخطّي الطابور إلى الوراء ليتمكنوا من الصعود على متن الطائرة مع مجموعتهم المحددة.

وأكّدت الخطوط الجوية الأمريكية لـ CNN في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "لقد سررنا بنتائج الاختبار حتى الآن".