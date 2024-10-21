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الكشف عن "أفضل حمام في أمريكا" لعام 2024

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من ألوان ترابية مهدئة للأعصاب وتركيبات لامعة ومتألقة إلى لوحات جدارية لجبال مغطاة بالثلوج وسماء زرقاء اللون. من قد لا يرغب بقضاء حاجته في مثل هذه الأمكنة؟

كُشف النقاب عن الحمام الفائز بمسابقة "أفضل حمام في أمريكا" عبر الإنترنت لعام 2024 وهو حمام محطة بنزين "مافريك"، التي توفر خدمة التزود بالبنزين والطعام، وتقع بالقرب من مطار "سولت ليك سيتي" الدولي في ولاية يوتا الأمريكية.

أفضل حمام في أمريكا لعام 2024
في محطة "مافريك"، يمر العملاء بمشاهد طبيعية في طريقهم إلى الحمام. Credit: Courtesy Maverik Adventure's First Stop

وفي نسختها الـ23، تسلط المسابقة الضوء على بعض الأماكن الأكثر نظافة وإبداعًا وتزيينًا في أمريكا لبيوت الراحة.

وبرعاية شركة التنظيف الوطنية "Cintas"، تتيح المسابقة اقتراح الحمامات في جميع أنحاء البلاد. وقد تم التصويت على أفضل 10 ترشيحات في الصيف الماضي، وأعلن عن الحمام الفائز يوم الثلاثاء.

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أفضل حمام في أمريكا لعام 2024
تم الثناء على المغسلة في محطة "مافريك" لنظافتها في المسابقة السنويةCredit: Courtesy Maverik Adventure's First Stop

تمتلك سلسلة "مافريك" أكثر من 380 محطة بنزين منتشرة في 12 ولاية غربية، مع أكبر تركيز لها في ولاية يوتا.

وذكرت قائمة الترشيحات عبر الإنترنت أن "حمامات مافريك تستحق التقدير لالتزامها بالنظافة والراحة، مع تركيبات متألقة وحجرات فسيحة ووسائل راحة جديدة".

دورات المياه الأخرى الجديرة بالملاحظة

قد يكون اختيار مكان التوقّف لاستخدام الحمام أحد أكثر القرارات إرهاقًا أثناء رحلة برية. 

إذا لم تكن في مدينة "سولت ليك" حيث يقع حمام محطة "مافريك" الفائز، فربما يحالفك الحظ وتجد نفسك قريبا من إحدى الحمامات المرشحة التسعة الأخرى لعام 2024 عندما ترغب بتلبية نداء الطبيعة:

متاجر "HOP" (مدينة فلورنس، ولاية كنتاكي): تتميز الحمامات ببلاط عصري وموزعات صابون خضراء وكرة ديسكو دوارة.

كهوف إنديانا (مدينة كوريدون، ولاية إنديانا): أطول كهف في ولاية هووسير يحتوي على "حمامات فسيحة صممت لتكون عملية وصحية" مع أكشاك متعددة.

حديقة حيوان وأكواريوم كانساس سيتي (مدينة كانساس سيتي، ولاية ميزوري): تحتوي هذه الوجهة على "حمامات جميلة للجنسين. وتتميز بمقاعد للأطفال الصغار ومحطات تغيير حفاضات الأطفال.

ملعب "لامبو فيلد" (مدينة غرين باي، ولاية ويسكونسن): نادرًا ما تكون الأماكن الرياضية المزدحمة والصاخبة موقعًا لزيارات الحمام الإيجابية، لكن الحمامات في هذا الملعب "مصممة لاستيعاب الحشود الكبيرة وتعزيز تجربة المشجعين".

مطعم "MAD" (مدينة هيوستن، ولاية تكساس): مطعم يحيي ذكرى عاصمة إسبانيا، "يجمع الحمام الانتقائي في MAD بين الذوق الإسباني والموضوع الكوني، فيكرّم فكرة مدينة الفضاء في هيوستن".

ورشة إصلاح السيارات "Maximilian Motorsports" (مدينة شيهاليس، ولاية واشنطن): الميزة "البارزة" هنا هي الحوض والصنبور، حيث أعيد استخدامهما من سيارة من نوع "رالي بيجو".

مركز زوار متنزه ولاية ناتشيز تريس (مدينة ويلديرسفيل، تينيسي): صمم الحمام المشترك هنا "بشكل مدروس لتعزيز إمكانية الوصول لجميع الأفراد".

مطعم "Morning Glory" (مدينة سان دييغو، ولاية كاليفورنيا): تتميز الحمامات في هذا المكان الذي يقدم وجبات الفطور المتأخر "بمرايا من الأرض إلى السقف وبلاطات عاكسة" و"مصابيح وردية مخصصة معلقة من السقف".

شركة تأجير الحمامات المتنقلة "Throne Restrooms" (برينتوود، ماريلاند): توفر هذه الشركة "مراحيض متنقلة مبتكرة وعالية التقنية ومصممة لتوفير تجربة حديثة وصحية".

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