إليك أفضل وأسوأ مطارات أمريكا الشمالية بحسب المسافرين

شاهد..امرأة تضع 10 آلاف حشرة نحل على رقبتها في معرض بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم تكن الحشود الضخمة والأسعار المرتفعة كافية لإبقاء المسافرين في منازلهم . ولا يزال العديد من المسافرين جواً في أمريكا الشمالية يستمتعون بوقتهم في المطارات، وفقًا لدرجات الرضا الإجمالية في دراسة حول الرضا عن المطارات في أمريكا الشمالية لعام 2024 من شركة " J.D. Power".

ويُعد مطار "مينيابوليس سانت بول" الدولي المطار الأكثر إرضاءً في فئة "المطارات الضخمة" في الدراسة، والتي تنظر في المرافق التي تخدم 33 مليون مسافر أو أكثر سنويًا.

وتبعه مطار "ديترويت متروبوليتان واين كاونتي" ومطار "فينيكس سكاي هاربور" الدولي.

ولطالما كان "مينيابوليس سانت بول" المطار الأفضل أداءً في هذه الفئة، بحسب ما قاله المدير الإداري للسفر، والضيافة، والتجزئة في " J.D. Power"، مايكل تايلور، لـCNN.

وشرح تايلور: "في الآونة الأخيرة، ساعد استكمال المشاريع الداخلية والخارجية مطار مينيابوليس سانت بول بشكلٍ كبير".

صورة من مطار "ديترويت متروبوليتان واين كاونتي " في عام 2021. Credit: Matthew Hatcher / Stringer

وتُقيِّم الدراسة ثلاث فئات من المطارات، وهي المطارات الضخمة، والكبيرة، و متوسطة الحجم، بناءً على 26،290 استبيانًا للمسافرين تم جمعها من أغسطس/آب من عام 2023 حتى يوليو/تموز من عام 2024.

كما أنّها تنظر في سبع جوانب أساسية (مدرجة وفقًا لأهميتها)، وهي: سهولة السفر عبر المطار، ومستوى الثقة بالمطار، ومرافق البوابات، وموظفو المطار، وتجربة المغادرة، والطعام، والمشروبات، والبيع بالتجزئة، وتجربة الوصول.

وفي فئة المطارات الكبيرة، التي تستقبل 10 ملايين إلى 32.9 مليون مسافر سنويًا، كان مطار "جون واين" في كاليفورنيا صاحب أفضل نتيجة هذا العام، وتبعه مطار "تامبا" الدولي، ومطار "كانساس سيتي" الدولي.

أصحاب النتائج المنخفضة

صورة لطائرة تهبط في مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي في عام 2023. Credit: Justin Sullivan / Staff

حصلت بعض المطارات على درجات ضعيفة في رضا العملاء.

واحتل مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي المرتبة الأخيرة في فئة المطارات الضخمة في الدراسة.

وطغت حركة المرور عند التوجه إلى المطار على البوابة الحديثة في "نيوارك ليبرتي"، والتي أشاد تايلور بتصميمها الـ"رائع"، وعروضها "المذهلة" للطعام والشراب.

وفي فئة المطارات الكبيرة، احتل مطار "فيلادلفيا" الدولي المرتبة الأدنى.

وأوضح تايلور: "لا يستطيع تصميم مطار فيلادلفيا الدولي وببساطة التعامل مع الطلب والازدحام الذي يشهده اليوم".

وفي فئة المطارات متوسطة الحجم، حصد مطار "كليفلاند هوبكنز" الدولي المرتبة الأدنى.

نقطة تحول

وتأتي الدراسة في أعقاب صيف قياسي للسفر الجوي.

وفي 7 يوليو/تموز، بلغت إدارة أمن وسائل النقل (TSA) رقمًا قياسيًا في يوم واحد، مع فحصها أكثر من 3 ملايين شخص.

وأفاد تايلور في بيان صحفي أُعلِن فيه نتائج الدراسة: "لم يتباطأ الطلب الضخم على السفر الجوي في أمريكا الشمالية رُغم ارتفاع تكاليف الرحلات الجوية، والسفر البري، وغرف الفنادق، وأي شيء تقريبًا يمكنك شرائه في المطار".

وأكّد تايلور: "لا يزال معظم المسافرين يستمتعون بالتجربة"، ولكنه أشار إلى أنّ ارتفاع التكاليف قد يدفع المسافرين في النهاية إلى نقطة تحوّل عندما يأتي الأمر بإنفاقهم في المطارات.

ويجدر بالذكر إعادة تصميم الدراسة لعام 2024، ويعني ذلك أنّ درجات المطارات هذا العام ليست قابلة للمقارنة على أساس سنوي مع دراسات العام السابق.

المطارات الضخمة الأكثر إرضاءً في أمريكا الشمالية

أفضل 5 مطارات في فئة المطارات الضخمة لعام 2024 على مقياس مكوَّن من ألف نقطة:

مطار "مينيابوليس سانت بول الدولي": 671 نقطة

مطار "ديترويت متروبوليتان واين كاونتي":643 نقطة

مطار "فينيكس سكاي هاربور الدولي": 633 نقطة

مطار "جون إف كينيدي" الدولي: 628 نقطة

مطار "دالاس فورت وورث" الدولي: 623 نقطة

المطارات الضخمة الأقل إرضاءً في أمريكا الشمالية

المطارات الخمسة الأسوأ نتيجة (بالترتيب التنازلي) في فئة المطارات الضخمة لعام 2024، على مقياس مكون من 1000 نقطة: