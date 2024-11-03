Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا" - CNN Arabic

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"

سياحة
نشر
3 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإ­مارات العربية المتحدة (CNN)—يستمتع سكان بيتسبرغ بحقيقة أنّ مدينتهم المضيافة بين التلال، والواقعة عند تقاطع ثلاث أنهار في جنوب غرب ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تفاجئ معظم القادمين إليها.

يبدو الأمر كوسام شرف لأولئك الموجودين فيها لتبديد الصور النمطية القديمة المتعلقة بـ"مدينة الفولاذ"، وكانت براعتها الصناعية تتجسد عبر في سماء ملبدة بالدخان في الماضي.

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"
يوفر منحدر "دوكيسن" التاريخي إطلالات ساحرة لمدينة بيتسبرغ بأمريكا وجسورها العديدة.Credit: Dustin McGrew/VisitPittsburgh

وينبهر العديد من زوار المدينة برؤية الكثير من المساحات الخضراء، مع وجود 163 حديقة، والهندسة المعمارية الرائعة التي تعود إلى العصر المُذهَّب.

واليوم، لا تزال المدينة تحت الرادار بالنسبة للبعض، لكن يشعر أولئك الذين يعرفون عنها وكأنهم عثروا على كنزٍ ثمين.

أسباب شهرة بيتسبرغ

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"
يحتضن مركز "هاينز" للتاريخ عروضًا تفاعلية متعلقة بتاريخ سكان غرب بنسلفانيا.Credit: Heinz History Center/VisitPittsburgh

رُغم الصلات التي تفتخر بها بالماضي، تحولت مدينة بيتسبرغ من قوة عظمى صناعية في أوائل القرن العشرين إلى وجهة جذابة مع مشاهد دائمة التطور في مجال التكنولوجيا، والفن، والطعام.

وغالبًا ما يُطلق على مدينة بيتسبرغ لقب "باريس أبالاشيا"، ويعود ذلك إلى كتاب لبريان أونيل صدر في عام 2009 حَمَل ذلك العنوان، ورَسَم صورة واقعية لتطور هذا المكان الواقع في سفوح جبال أبالاشيا الغربية.

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"
متحف "كارنيجي" للفنون.Credit: Julie Kahlbaugh/VisitPittsburgh

واحتفظت بيتسبرغ، التي كانت ذات يوم أكبر منتج للفولاذ في العالم، ببعض من سحرها، وذلك بفضل شعبها المرتبط بشدة بجذور الطبقة العاملة.

واليوم تتألق أجواء المدينة الحديثة وروحها المبتكرة عبر المسارح الساحرة ومشهد الطعام.

تجسيد الفخر الإقليمي عبر الطعام

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"
شطيرة شهية من مطعم "Scratch & Co" مصنوعة من مكونات محلية.Credit: Laura Petrilla

تشمل المطاعم التي لا يمكن تفويتها "Scratch & Co."، في منطقة "تروي هيل"، والتي تجسد تركيز الوجهة على التعاون والتوريد الإقليمي.

وقرّر العديد من السكان المحليين، بما في ذلك مالك المطعم، دون ماهيني، العودة إلى المدينة بعد قضاء فترةٍ خارجها.

ولطالما أخذ المطعم بصمته الغذائية المحلية بعين الاعتبار.

ويُعد جاكورث سميث، وهو صاحب مصنع جعة " Jackworth Ginger Beer" في بيتسبرغ، مواطنًا آخر عاد إلى المدينة لإطلاق مشروع أحلامه، وهو أول مصنع لجعة الزنجبيل في بنسلفانيا.

وقال: "من جغرافيتها، وتاريخها، وروحها، لا توجد مدينة مثل بيتسبرغ حقًا. هناك شعور حقيقي بالانتماء والألفة يدعو الأشخاص إلى العودة".

قضاء الوقت في الهواء الطلق

من الطعام الشهي إلى مغامرات الهواء الطلق.. هذا ما ستختبره في "باريس أبالاشيا"
تحتضن لورانسفيل المحلات التجارية والمطاعم المحلية المثيرة للاهتمام.Credit: Jin Wu//VisitPittsburgh

قد يهمك أيضاً

لمحبي الطعام المشوي.. متحف للشواء يفتتح قريبًا للتعريف على "ثقافة الشواء" المحبوبة

على بُعد حوالي 110 كيلومترات من وسط مدينة بيتسبرغ، تقع التحفة المعمارية الرائعة للمعماري، فرانك لويد رايت، التي تُدعى "Fallingwater"، في مرتفعات "لوريل"، وهي منطقة محبوبة لجمالها الطبيعي الوعر.

داخل حدود المدينة، تعج "حديقة فريك"، وتبلغ مساحتها 644 فدانًا، بالمستكشفين الحضريين الذين يرتادون مسارات ركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة في كل موسم.

وعلى الحدود الشرقية للحديقة، تبيع شركة "3 Rivers Outdoor Co." معدات المغامرات، وتستضيف بانتظام فعاليات مجتمعية من السهر حول النيران إلى رحلات المشي لمسافات طويلة تحت ضوء القمر.

قد يهمك أيضاً

كيف تحولت أبرد منطقة على الأرض إلى وجهة ساخنة للسياح؟

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.