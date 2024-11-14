إنكلترا تستعد لإطلاق أول قطار فاخر على مساراتها..ما مميزاته؟

قطار بريتانيك إكسبلورر، أحد قطارات بلموند، المملكة المتحدة: أول قطار نوم فاخر سيجول في إنجلترا وويلز في يوليو/ تموز 2025. تُظهر هذه الرسوم كيف سيكون شكل القطار على متنه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستقبل بريطانيا، مهد النقل بالسكك الحديدية، أول قطار نوم فاخر سيجوب إنجلترا وويلز، في الصيف المقبل.

ستنطلق رحلة "Britannic Explorer"، في قطار Belmond، من العاصمة البريطانية لندن في يوليو/ تموز 2025، على ثلاثة مسارات عبر التلال الخلابة، والوديان، والسواحل، في كورنوال، وليك ديستريكت، وويلز.

ستتميّز الكبائن الـ18 التي تشمل 3 أجنحة فاخرة و15 جناحًا، بفخامة لم يسبق رؤيتها على السكك الحديدية البريطانية.

وتشكل الكابينة التجريبية، التي تم الكشف عنها بمستودع للسكك الحديدية في جنوب لندن الأسبوع الماضي، متعة حسّية. من الألواح الخشبية المنحوتة بدقة، والأريكة المخملية الفخمة،، والشرنقة الترحيبية لغرفة النوم.

يمكن للضيوف الاستيقاظ على مناظر كورنوال وويلز ومنطقة البحيرة Credit: Belmond

هذا النوع من الرفاهية مكلف، حيث تبدأ أسعار رحلة مدّتها ثلاث ليالٍ في كابينة مزدوجة، تشمل الوجبات، والنبيذ، والمشروبات الكحولية، من 11 ألف جنيه إسترليني (حوالي 14103 دولار). ومع ذلك، فإن هذه الليالي الثلاث ستكون مميزة للغاية.

تتباهى عربات تناول الطعام بزينتها النباتية. Credit: Belmond

صمم استوديو "Albion Nord" في لندن القطار المستوحى من المنازل والحدائق الإنجليزية.

وقالت أوتافيا بالومبا، رئيسة العلاقات التجارية العالمية لدى "بلموند"، إن الزوار يشعرون وكأنهم في "لوحة متحركة".

ومع ذلك، يتمثل السحر الفريد للسفر بالقطار مقارنة بخيارات النقل الفاخرة الأخرى بالتواصل الاجتماعي.

أما عربات تناول الطعام، التي يُشرف عليها الشيف البريطاني الحائز على جوائز سيمون روجان، فهي المكان الذي سيتمكن فيه العملاء من خوض هذه التجربة الراقية إسوة بضيوف قصدوا عقارًا ريفيًا إنجليزيًا.

أطلق على التصميم اسم "Malva and Samphire"، مع المفروشات التي نٌقشت برسومات النباتات، والزهور في البرية.

"النشاط الجماعي"

وأوضحت بالومبا أن الجاذبية الرومانسية لقطار النوم تعيش في خيال الجمهور، حيث كل عربة عبارة عن مشهد حركي.

المركز الاجتماعي: تقول أوتافيا بالومبا، رئيسة العلاقات التجارية العالمية في بلموند، إن السفر بالقطار يضفي "حيوية اجتماعية". Credit: Belmond

في عربة الطعام، ستُقدم قائمة مخصصة لشاي بعد الظهر، والغداء، والعشاء لكل مسار، حيث يعكس كل طبق المناظر الطبيعية المتنوعة في بريطانيا.

عربة التعافي: تقدّم مجموعة من علاجات السبا. تصميم جناح العافية مستوحى من شاطئ البحر البريطاني. Credit: Belmond

كما يتواجد جناح الراحة لتقديم القليل من الراحة والهدوء، وهو مجهز بأسطح من الرخام وجدران زجاجية مستوحاة من الحركات السلسة للبحر. وتكتمل قائمة خيارات العلاج بمجموعة من الرحلات الترفيهية واللياقة البدنية خارج القطار.

أما بالنسبة للرحلات خارج عربات القطار، فإن الطريق يوفر للزوار الدوليين فرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من المدن، والبلدات، والمناظر الطبيعية خارج المواقع المألوفة في لندن والمعالم السياحية الرئيسية الأخرى في بريطانيا.