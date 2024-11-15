طائرات أطول الرحلات التجارية بدون توقف تخضع لتجديد يُقدَّر بالملايين

هل تريد المرور عبر مطار شانغي في سنغافورة؟ لا تحتاج إلى جواز سفر بعد الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN(-- سيحظى المسافرون الذين يحجزون مقاعد على متن أطول رحلة جوية تجارية من دون توقف في العالم حاليًا بخيارات أكثر فخامة للاختيار بين مقاعدهم في المستقبل القريب.

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية (SIA)، التي تم التصويت لها كثاني أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 من قِبَل شركة "Skytrax"، عن برنامج متعدد السنوات قيمته 1.1 مليار دولار سنغافوري (حوالي 821 مليون دولار) لتركيب منتجات جديدة لمقصورات الرحلات طويلة المدى في طائراتها الـ 41 من طراز " إيرباص A350-900".

وكجزء من هذا التعديل، ستضيف شركة الطيران مقاعد من الدرجة الأولى إلى طائراتها السبع من طراز "A350-900ULR"، والتي تحتوي حاليًا فقط على مقصورات درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية الممتازة.

تُظهر هذه الصورة من الخطوط الجوية السنغافورية شكل مقعدها الجديد في درجة الأعمال، والذي سيتمتع بباب منزلق. Credit: Singapore Airlines

وليست هناك سوى تفاصيل قليلة بشأن التعديلات التي ستخضع لها المقصورات، حيث نشرت شركة الطيران بضع صور فقط.

ولكننا نعلم أنّ كل طائرة من طائرات "A350-900ULR" السبع ستحتوي على أربعة مقاعد من الدرجة الأولى، و70 مقعدًا من درجة الأعمال، و58 مقعدًا من الدرجة الاقتصادية الممتازة.

وترمز "ULR" إلى "المدى الطويل الفائق". وتستخدم شركة الطيران السنغافورية هذه الطائرات السبع في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة والقادمة منها.

ويشمل ذلك أطول رحلة جوية تجارية من دون توقف في العالم، بين مطار "شانغي" في سنغافورة ومطار "جون إف كينيدي" الدولي بنيويورك، والتي تستغرق ما بين 18 إلى 19 ساعة في المتوسط، ​​وتعبر أكثر من 15 ألف كيلومتر.

وأفادت شركة الطيران في بيانٍ لها: "تم تصميم هذه المقاعد الفخمة من الدرجة الأولى مع وضع المسافرين المميزين بشكلٍ متزايد في الاعتبار، وهي تَعِد بتقديم تجربة طيران لا مثيل لها".

وستحتوي الطائرات طويلة المدى الـ34 من طراز "A350-900" التابعة للشركة على 42 مقعدًا في درجة الأعمال، و24 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية الممتازة، و192 مقعدًا في الدرجة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن تدخل أول طائرة طويلة المدى من طراز " A350-900" الخدمة في الربع الثاني من عام 2026، في حين ستتبعها أول طائرة من طراز "A350-900ULR" في الربع الأول من عام 2027.

وأفادت شركة الطيران أنّ تصاميم المقاعد الجديدة ستَظهر أيضًا في طائراتها القادمة من طراز " بوينغ 9-777".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية، جو تشون فونغ، في بيان: "على مدار السنوات الست الماضية، أشركنا العملاء وأصحاب المصلحة على نطاق واسع في تصميم منتجات مقصورة الجيل التالي للرحلات الطويلة، وترقّبنا تفضيلاتهم وتوقعاتهم دائمة التطور وصولاً إلى أدق التفاصيل".

كما أضاف: "ستتضمن تصاميم مقاعد الدرجة الأولى ودرجة الأعمال الجديدة عناصر مدروسة تدفع حدود الراحة، والفخامة، والحداثة، بشكلٍ يسمح لعملائنا بالاسترخاء أو العمل بسهولة على متن الطائرة. ويمكن لعملاء الدرجة الاقتصادية الممتازة والدرجة الاقتصادية أيضًا التطلع إلى التصاميم الداخلية الجديدة للمقصورة المعزِّزة لتجربة سفرهم".

في الوقت الحالي، يمكن للمسافرين الراغبين في تجربة أفخم عروض الخطوط الجوية السنغافورية حجز مقعد من الدرجة الأولى على إحدى طائراتها من طراز "بوينغ 777"، أو حجز "جناح" خاص على متن إحدى طائراتها من طراز "A380".