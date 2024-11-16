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الكشف عن أفضل نوع جبن في العالم لعام 2024

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سئمت من تناول قطعة جبن الشيدر المعتادة؟ يمكنك استبدالها بقطعة من جبن "Queijo de Ovelha Amanteigado"، وهو جبن طري مصنوع من حليب الأغنام الخام، الذي اختير كأفضل جبن في العالم لعام 2024، في مسابقة سنوية.

شهدت جوائز الجبن العالمية لهذا العام، الأكبر منذ انطلاقها في عام 1988، مشاركة 4،786 جبنًا من 47 دولة في مدينة فيسيو البرتغالية، للخضوع لتدقيق دقيق من قبل 240 خبيرًا من جميع أنحاء العالم.

أفضل جبن في العالم لعام 2024
هذا العام، تجمّع 4،786 نوع من الجبن من 47 دولة في مدينة فيسيو البرتغالية للمسابقةCredit: Paulo Fernandes/Guild of Fine Food

والجبن الفائز، الذي أنتجته شركة "كوينتا دو بومار" التي تضم 10 موظفين فقط في منطقة سولهيرا بالبرتغال، حصل على أعلى تقييم بين 14 نوع جبن متأهّل للنهائيات، بينها خمسة أنواع من الجبن السويسري، بالإضافة إلى مشاركات من البرازيل، والولايات المتحدة، والنرويج، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا.

وصُنع هذا الجبن باستخدام منفحة نباتية مستخرجة من نبات الشوك، ويوصف بأنه جبن طري، ولامع وزبداني مع مرارة عشبية، وعادة ما يقدم من خلال تقطيع الجزء العلوي وإخراج الجزء الأوسط منه بالملعقة. 

وقد وصفه مانويل مايا، أحد أعضاء لجنة التحكيم الدولية والمصدّر للجبن البرتغالي، بالقول: "إنه متوازن للغاية.. شهي. إنه مزيج رائع من البروتين والدهون. إنه حقًا جبن رائع".

وقد شكّلت عملية التحكيم مشهدًا مذهلًا بحد ذاته. فبعد أداء عازفي الطبول المحليين، تم توزيع فرق من الخبراء على 104 طاولات في القاعة الرئيسية بساحة Pavilhão Multiusos de Viseu، حيث وُضعت على كل طاولة حوالي 40 نوعًا من الجبن من جميع الأشكال، والألوان، والأحجام، والأعمار، والقوام.

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ومن المؤكد أن جمع آلاف أنواع الجبن في درجة حرارة الغرفة تحت سقف واحد ينتج حتمًا رائحة قوية. 

وصف جون فاراند، المدير الإداري لنقابة الأطعمة الفاخرة، وهي الجهة المنظمة للمسابقة، ومقرها المملكة المتحدة، الأجواء خلال الفعالية بأنها "قوية للغاية".

رحلة الجبن

أفضل جبن في العالم لعام 2024
توج الجبن البرتغالي "Queijo de Ovelha Amanteigado" بلقب أفضل جبن في العالم لعام 2024 يوم الجمعةCredit: Paulo Fernandes/Guild of Fine Food

وقد خاضت العديد من أنواع الجبن رحلة طويلة قبل أن تصل إلى طاولات التحكيم. ولتمكين المنتجين الصغار من إدخال منتجاتهم، تم إنشاء 20 نقطة تجميع حول العالم في دول تشمل الهند، وأستراليا، والبرازيل، وكولومبيا، وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن بعض أنواع الجبن تتحمل السفر بشكل أفضل من غيرها. وكما هي الحال هذا العام، شهدت إصدارات المسابقة الأخيرة، لا سيما عندما أقيمت في إسبانيا عام 2021، والنرويج في عام 2023، تتويج المنتجات المحلية كفائزة. 

وصرح فاراند أنه قد تكون هناك ميزة محلية، لكنه أكد على أن تقييم المشاركات يتم بشكل أعمى. وعادة، لا يفوز المحليون.

وفي يوم الجمعة، قامت فرق مكونة من اثنين أو ثلاثة حكام على كل طاولة، بتقييم كل مشاركة من حيث الشكل، والقوام، والرائحة، والطعم، والقوام في الفم. واختار كل فريق أربعة متسابقين نهائيين في الفئات البرونزية، والفضية، والذهبية، والذهبية الفائقة، وجرى إدخال الفئة الأخيرة إلى مسابقة تذوّق الجبن النهائية لتحديد الفائز لعام 2024.

تُمنح جوائز أيضًا لأفضل أنواع الجبن بحسب بلد المنشأ ونوع الجبن.

وفي العام الماضي، فازت بالمسابقة جبنة "Nidelven Blå"، وهي جبنة كريمية شبه صلبة زرقاء اللون من حليب الأبقار، أنتجها مصنع "Gangstad Gårdsysteri" للألبان في النرويج. وفي عام 2022، حصلت جبنة "Gruyère" السويسرية على الجائزة الأولى.

وفي حين توجد مسابقات دولية أخرى، تزعم جوائز الجبن العالمية أنها الأكبر من نوعها، حيث تجذب مشاركات من المنتجين الكبار والصغار من جميع أنحاء العالم. وفيما يُقام الحدث عادةً في دولة أوروبية مختلفة كل عام، تقول نقابة الأغذية الفاخرة إنها تأمل في تنظيمه بمكان أبعد في مرحلة ما.

وخلص فارون إلى أنه "احتفال بمجتمع الجبن العالمي. وتعد أي جائزة مهمة، لا سيّما بالنسبة للمنتجين الصغار، حيث أصبح العالم مكانًا صعبًا بشكل متزايد لنقل الجبن من مكان إلى آخر".

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