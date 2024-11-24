كيف تحوّلت تايوان إلى وجهة تستقطب عشاق تجارب المغامرات؟

مع عودة السياحة إلى العديد من البلدان .. تايوان تعرض 165 دولارًا للسياح لقضاء الإجازة في البلاد

الق نظرة داخل هذا المصنع في تايوان الذي يحول قذائف مدفعية إلى سكاكين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بأكثر من 260 قمة يفوق ارتفاعها 3 آلاف متر، ومسارات مشي شقّها السكان الأصليون منذ آلاف السنين، وحدائق وطنية وغابات رائعة، وأمواج عاتية تتلاطم دون عائق عبر المحيط الهادئ.

عند سماع كل ما توفره هذه الوجهة، قد يتبادر إلى ذهنك تشيلي، أو نيوزيلندا، أو حتى ولاية كاليفورنيا الأمريكية. ولكن بدلاً من كونها واحدة من مراكز العافية والمغامرة الأكثر وضوحًا في الهواء الطلق، فهي في الواقع تايوان.

راهنا، تتمتع هذه الجزيرة الكبيرة بالعديد من المزايا رغم أنّها بحجم بلجيكا أو ولاية ماساتشوستس الأمريكية تقريبًا.

إضافة إلى ذلك، توفّر تايوان أيضًا فرصة للاسترخاء بعد اندفاع الأدرينالين، وإعادة شحن بطارياتك الجسدية والنفسية، والانغماس في المأكولات الفاخرة في النزل والمنتجعات الراقية في المتنزهات الوطنية، والمناطق ذات المناظر الخلابة.

المحمية الطبيعية الأشهر في تايوان هي حديقة تاروكو الوطنية، التي تحمي مضيق تاروكو، وهو هاوية هائلة طولها 18 كيلومترًا محفورة بواسطة نهر "Liwu". Credit: PonAek/iStockphoto/Getty Images

وصرحت كيت تشين، من إدارة السياحة في تايوان قائلة: "ساهمت عدة عوامل في النمو السريع للرياضات في الهواء الطلق بتايوان. وتوفر المناظر الطبيعية المتنوعة أجواء مثالية لمجموعة واسعة من رياضات المغامرة، والحجم الصغير للجزيرة يجعل من السهل الوصول إلى الوجهات في غضون ساعات قليلة، ما يجعل الاستكشاف ملائمًا للزوار".

من جتهه، يشير مايكل ماكريش، وهو مؤسس شركة "Taiwan Outdoors" التي تقدّم جولات مغامرة وخدمة النقل من المدينة إلى البرية "ParkBus Taiwan"، إلى أن الجائحة كانت بمثابة نقطة تحوّل رئيسية.

ويقول ماكريش: "كانت الحدود مغلقة ولكن كان بإمكانك السفر محليًا. كان هناك ارتفاع كبير في عدد الشباب البالغين الراغبين في ممارسة رياضة المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات".

لكن الأمر لا يقتصر على السكان المحليين الذين يكتشفون فرص التجول في الهواء الطلق على الجزيرة. فالعالم الجديد الواسع في تايوان يسهل على الزوار الدوليين الاستفادة منه أيضًا.

المنتجعات الصحية والطبيعية

ليس بعيدًا عن مضيق "تاروكو"، يمتد جرف "Qingshui" على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا على طول ساحل المحيط الهادئ. Credit: Jingchen Lin/iStockphoto/Getty Images

يعد التخييم في البرية تجربة متاحة ولكنها لا تزال نادرة نسبيًا في تايوان. والأمر ليس كذلك بالنسبة إلى تجارب الرفاهية في النزل والمنتجعات النائية في مواقع مذهلة.

وفي أعماق وادي تاروكو، يقدّم منتجع "Silks Place Taroko" الراحة، والمأكولات، ووسائل الراحة من فئة الخمس نجوم مثل المنتجع الصحي الذي يقدّم علاجات الصحة والجمال، وحمامات السباحة الداخلية والخارجية، وجلسات اليوغا الصباحية وحتى نادي الأطفال.

ومع ذلك، فإن الطبيعة قريبة، بما في ذلك أبرز معالم تاروكو مثل مسار "Baiyang" مع أنفاقه وشلالاته، الذي يؤدي إلى باغودة "Hsiang-Te" متعدد الطوابق. والباغودة هو مبنى ديني تمارس فيه طقوس الديانة البوذية.

تتميز منطقة "Taipingshan" ، وهي منطقة ترفيهية أخرى للغابات الطبيعية، بالعديد من مسارات المشي السلسة Credit: Bing-Jhen Hong/iStockphoto/Getty Images

وفي الوقت ذاته، يقع منتجع "The Lalu" على طول ساحل منطقة بحيرة "Sun Moon" الوطنية ذات المناظر الطبيعية الخلابة في المرتفعات الوسطى. وتتميز الأجنحة الأنيقة المطلة على البحيرة بشرفات خاصة مع إطلالات بانورامية على المياه والجبال، ومدافئ لتخفيف برودة الشتاء.

وتوجد مسارات للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات خارج الفندق مباشرةً. وتلفت تشين إلى أن مسار الدراجات الذي يبلغ طوله 30 كيلومترًا حول البحيرة "مصنّف كواحد من أفضل 10 مسارات لركوب الدراجات في جميع أنحاء العالم".

أما بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رحلات أكثر تحديا، يمكن لفندق "The Lalu" ترتيب التنقل إلى نقاط انطلاق مسار جبل "Shuishe" الطبيعي أو مسار جبل "Maolan". ويسهل التعرف والوصول إلى ثقافة ومأكولات والحرف اليدوية لشعوب "Thao" و"Bunun" التايوانية الأصلية التي اتخذت من منطقة "Sun Moon" موطنًا لها لآلاف السنين.

ولا تحتاج حتى إلى الذهاب بعيدًا عن تايبيه لتجربة الطبيعة، إذ يقع منتجع "Volando Urai Spring Spa & Resort" في منطقة "Wulai" التي تزخر بالينابيع الساخنة في وادي نهر "Nanshi"، على بعد أقل من ساعة بالسيارة من وسط المدينة.

يعد فندق Silks Place Taroko قاعدة فاخرة لأولئك الذين يرغبون في استكشاف مضيق "تاروكو" المذهل في تايوان. Credit: Courtesy Silks Place

ويقدّم المنتجع مطاعم فرنسية وصينية من الدرجة الأولى، إضافة إلى منتجع صحي يمزج بين العلاجات الغربية والشرقية، وغرف حمامات الينابيع الساخنة الخاصة مع إطلالات على النهر. وتفتح الأجنحة المتميزة على حدائق خاصة مع مسبح وشرفة على السطح.

وتوجد عشرات من خيارات المشي لمسافات طويلة بالقرب من منتجع "Volando Urai"، من المنعطفات الحادة إلى معبد "Baoqing" الشاهق والمسارات الخلابة لمنطقة "Neidong"، إلى الرحلات اليومية في وادي نهر Tonghou، مع شلالاته وأجوائه الشبيهة بالغابة.

وتشمل الأماكن الأخرى التي تجمع بين الطبيعة والرعاية الراقية فندق "Villa 32" الفاخر ومنتجع الينابيع الساخنة في "Beitou" بالقرب من الساحل الشمالي؛ وفيلات بالقرب من حديقة "كينتينج" الوطنية على الساحل الجنوبي.

يعد جبل "Jade" جزءًا من حديقة يوشان الوطنية، ويرتفع حوالي 4 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر. Credit: elwynn1130/iStockphoto/Getty Images

وتفتخر تايوان بـ10 حدائق وطنية و19 منطقة ترفيهية للغابات الوطنية تغطي مجموعة واسعة من التضاريس، من السواحل والجزر المرجانية إلى الغابات الخضراء شبه الاستوائية المورّقة والقمم التي ترتفع عالياً فوق خط الأشجار.

ويقول ماكريش: "تتمتع الحدائق الوطنية في تايوان بتفويض أكبر للحفاظ عليها وصيانتها. وتتجه الغابات الوطنية بشكل أكبر نحو الزيارات والوصول العام".

وتعتبر المحمية الطبيعية الأكثر شهرة في الجزيرة هي حديقة "تاروكو" الوطنية، التي تحمي مضيق تاروكو، وهو هاوية هائلة بطول 18 كيلومترًا منحوتة بواسطة نهر "Liwu" سريع التدفق. ويُطلق على المضيق أيضًا مضيق الرخام نسبة لنوع الصخور السائد فيه، ويمكن استكشاف الوادي عبر طريق "Zhong Bu Cross-Island" الضيق المتعرج أو مسارات المشي لمسافات طويلة التي تعبر الجسور المعلّقة وتمر عبر الأنفاق.

وتشير تشين إلى أن حديقة "تاروكو" الوطنية تضم أيضًا ساحلًا مذهلاً على المحيط الهادئ، وأن إحدى الأنشطة الأكثر روعة هي رحلة بقارب "الكاياك" المصحوبة بمرشد عند شروق الشمس على طول منحدرات تشينجشوي البحرية الشاهقة.