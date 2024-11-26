دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفقاً لتقرير سنوي صادر عن شركة أبحاث السوق العالمية "يورومونيتور إنترناشيونال"، شهد السفر الدولي انتعاشاً قوياً في عام 2023، حيث سجّل نموًّا بنسبة 38% من حيث عدد الرحلات.

وساهمت عودة السفر الدولي الصيني بانتعاش الصناعة في عام 2023، وذلك عقب رفع تدابير الحجر الصحي الحكومي. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العالمي على السياحة إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، في عام 2023.

وتصدّرت إسطنبول قائمة المدن الأكثر استقبالاً للزوّار الدوليين خلال عام 2023، محققة نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، تلتها لندن في المركز الثاني بزيادة 17%، ثم دبي في المركز الثالث بزيادة 18%.

وشهدت هونغ كونغ (2495٪) وبانكوك (142٪) الدولتان اللتان كانتا بين آخر البلدان التي أعيد فتحها بعد جائحة "كوفيد-19"، أكبر نمو على أساس سنوي بين الوافدين الدوليين.

كما ضمّت قائمة الدول العشر الأولى من حيث عدد الزوار الدوليين مدينة مكة، التي احتلت المركز العاشر، مع زيادة قدرها 124%، مسجلة 10.8 مليون زائر دولي في عام 2023.