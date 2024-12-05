نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

في أمريكا.. هذا المهرجان يضم واحدة من أكبر فطائر التفاح في العالم

سرقة 50 عملة ذهبية من القرن الثامن عشر اكتُشفت في سفينة غارقة.. ما كان مصيرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبدو أن أفراد مجموعة من اللصوص في شمال إنجلترا قد ارتكبوا أكثر مما يستطيعون تحمّله بعد سرقتهم لشاحنة محملة بـ2500 فطيرة، تقدر قيمتها بنحو 25 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 31،600 دولار.

وقال الشيف تومي بانكس، الحائز على نجمة ميشلان، يوم الاثنين إن الفطائر كانت محمّلة وجاهزة لتسليمها إلى سوق عيد الميلاد في مدينة يورك البريطانية، عندما سُرقت الشاحنة.

وأضاف بانكس في مقطع فيديو نُشر على "إنستغرام": "لقد تعرضنا للسرقة. تتواجد الآن شاحنتنا في مكان ما، ونحو طن من الفطائر مكتوب عليها اسمي".

ويمتلك بانكس حانة "The Black Swan" الحائزة على نجمة ميشلان في قرية "Oldstead"، إضافة إلى شركات طعام أخرى في شمال إنجلترا.

وأوضح: "من المحتمل أنهم لم يتفقوا بعد على كمية الفطائر الموجودة في الجزء الخلفي من الشاحنة"، وذلك في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى اللصوص مباشرة في حال شاهدوا الفيديو.

وقال بانكس: "لا يمكنكم فعل أي شيء بهذه الفطائر لأنها تحمل اسمي"، قبل أن يطلب منهم تسليم الطعام في مكان ما، مثل مركز مجتمعي، مضيفًا: "أعلم أنكم مجرمون، ولكن ربما يمكنكم فعل الخير لأنه عيد الميلاد، وربما يمكننا إطعام بضعة آلاف من الناس بهذه الفطائر التي سرقتموها. افعلوا الشيء الصحيح".

كما كتب الشيف تعليقًا يرافق الفيديو:"الفطائر كلها في صناديق عليها اسمي. لذا ليس من السهل بيعها. إذا كنتم اللصوص وقرأتم هذا النص، فأنا أحثكم على... ترك الفطائر في مكان ما. حتى نتمكن على الأقل من إعطائها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الطعام ولا يتم إهدارها".

وتابع: "أعتقد أيضًا أنكم لصوص قذرين، وأتمنى ألا تحصلوا على أي هدايا في عيد الميلاد هذا".

في يوم الثلاثاء، نشر بانكس تحديثًا عبر خاصية القصص على "إنستغرام" يبلّغ المتابعين بأن الشرطة تعتقد أنها عثرت على الشاحنة التي تحمل لوحات أرقام مزيفة.

وأضاف: "لا يزال مكان وجود الفطائر غير معروفًا حتى الآن".

وفي بيان نُشر الثلاثاء، أكدت شرطة شمال يوركشاير أن الشاحنة "عُثر عليها مهجورة بلوحات أرقام مزيفة".

وجاء في البيان: "التحقيق جارٍ في السرقة، ويُطلب من أي شخص لديه أي معلومات بالإبلاغ".

وتأتي السرقة بعد أسابيع قليلة من سرقة أكثر من 24 طنًا من الجبن الحرفي من إحدى أشهر شركات الألبان في بريطانيا. وكشفت شركة "Neal’s Yard Dairy" ومقرها العاصمة البريطانية لندن أنها كانت ضحية للسرقة غير العادية بمنشور على "إنستغرام" في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث شاركت "الأخبار الصعبة".