"مشاهد بيضاء ناصعة"..هكذا غطى البرد مساحات شاسعة من صحراء السعودية

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلوّنت بعض مناطق المملكة العربية السعودية باللون الأبيض نتيجة تساقط زخات البرد، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني،

ووثق المصور السعودي، سعد الغازي، أحوال الطقس، التي ظهرت بشكلٍ بديع بين مدينتي حائل ورفحاء، عبر طائرة "درون".

في مقاطع الفيديو التي وثقها، غطّى اللون الأبيض منطقة شاسعة من الرمال، وتخلله القليل من اللون البني بالأسفل، ما شكّل لوحة جميلة.

وأكدّ الغازي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، أنّ "المشاهد لا توصف، كأن الأشخاص يسيرون على كتل جليدية، وسط انخفاض هائل لدرجه الحرارة، وهدوء تام".

وأدّت أحوال الطقس إلى غمر مناطق شاسعة بالبرد.

وبسبب ندرة المشهد، أراد المصور أن يبذل ما في وسعه لتوثيقه، وشجعه ذلك على اللجوء إلى طائرة الـ"درون" الخاصة به خلال عملية التصوير.

ورغم أنّه واجه بعض التحديات أثناء التصوير، بسبب تيارات الهواء العلوية التي جعلت الطائرة غير مستقرة، إلا أنّ الأمر كان يستحق العناء، إذ لاقت المشاهد الكثير من الاستحسان، مع إثارتها لدهشة العديد من المشاهدين عبر الإنترنت.

وبدأ اهتمام الغازي بالتصوير قبل أربع أعوام نتيجة تساقط الثلوج في أعالي قمم جبال المناطق الشمالية الغربية للسعودية مع حدود الأردن.