في ألمانيا.. هذا الفندق يسمح للضيوف بركن سيارتهم بجوار السرير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يكون العثور على مكان مثالي لركن سيارتك في الفندق أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، خاصة إذا كان المرآب مزدحمًا أو مُكلفًا.

ويُقدّم فندق "b'mine Frankfurt Airport"، في ألمانيا، حلًّا مناسبًا سيوفر عليك الكثير من المتاعب. ويكمن بشكل أساسي في توفير مساحة خاصة لركن سيارات النزلاء على الشرفة، أي خارج غُرف نومهم، وتحويلها إلى مرآب شخصي خاص بهم.

وثّق مدون السفر السعودي، عبدالعزيز التركي، تجربة الوصول إلى غرفته بكلّ راحة، ومن دون الحاجة لمغادرة سيارته. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في زمن التكنولوجيا والتطور، تعتبر هذه الفكرة عملية ومفيدة في الوقت ذاته، خاصة أن نقل الأغراض وتحميلها هو أمرٌ متعب بحدّ ذاته".

وتتم عملية تسجيل الوصول بشكل مباشر، بدءًا من مكتب الاستقبال، كما هو الحال في أي فندق آخر. وبدلًا من صعود الدرج، يستخدم النزلاء مصعدًا مُخصصًا للسيارات، حيث تُتيح بطاقة المفاتيح الوصول إلى غرف نوم الضيوف مباشرة.

وتُعد مساحة ركن السيارات كبيرة بما يكفي لاستيعاب السيارات بالحجم المتوسط والكبير.

وتمنح هذه الخدمة غير التقليدية أسلوب حياة الشقق الفاخرة.

وحازت المشاهد التي صوّرها التركي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي تفاجأوا بكيفية وصول السيارات إلى غرف النوم مباشرة.

ووصف مدون السفر السعودي التجربة بأنها "مميزة وممتعة".