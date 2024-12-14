هدايا عيد ميلاد "ملغومة".. القبض على امرأة تهرّب مخدرات بمطار نيوزيلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقي القبض على امرأة كندية بتهمة محاولتها تهريب مخدرات إلى نيوزيلندا، حيث قامت بإخفائها على أنها هدايا عيد الميلاد.

وصرّح مسؤولون في الجمارك النيوزيلندية أنه تم اكتشاف 10.2 كيلوغرامات من مادة "الميثامفيتامين" المخدّرة، بقيمة تصل إلى 2.2 مليون دولار داخل حقيبتها المحمولة، عندما وصلت إلى مطار أوكلاند على متن رحلة من فانكوفر يوم الأحد.

وأوضحت الجمارك النيوزيلندية في منشور على موقع "فيسبوك"، أن الراكبة "أدرجت للتو في قائمة سانتا المشاغبين". وجرى احتجاز المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها وعمرها، بتهمة استيراد وحيازة مخدرات خاضعة للرقابة من الفئة "أ" لتوريدها.

وأفاد بول ويليامز، مدير الجمارك في مطار أوكلاند، في بيان: "هذه محاولة كلاسيكية من قبل الجماعات الإجرامية المنظّمة العابرة للحدود الوطنية لمحاولة استغلال موسم السفر المزدحم. لكن المطار المزدحم لا يعني أن الجمارك لا تركّز على أي شخص قد يشكّل خطرًا أو لا توليه اهتمامًا".

وشاركت الجمارك النيوزيلندية صورا لـ"هدايا عيد الميلاد"، التي كانت ملفوفة في ورق أحمر لامع مزيّن برقاقات الثلج، وموضوعة داخل حقيبة سفر حمراء يُزعم أن المرأة أحضرتها على متن رحلتها.

صورة بالأشعة السينية لحقيبة السفر التي تقول الشرطة إنها تحتوي على 10.2 كيلوغرام من مادة "الميثامفيتامين" Credit: New Zealand Customs

وأضاف ويليامز "ترتكب هذه الجماعات الإجرامية خطأ الاعتقاد بأن الجمارك لن تطارد أهدافًا أصغر، لكننا نعلم أن المخدرات المرسلة من أمريكا الشمالية تشكل خطرًا متزايدًا ونحن مستعدون لمكافحتها".

وفي العام الماضي، كشفت نيوزيلندا عن 713 كيلوغرامًا من "الميثامفيتامين" بقيمة تقدر بنحو 150 مليون دولار مخبأة في حاويات من شراب القيقب الكندي، وهي أكبر عملية ضبط للمخدرات في البلاد على الإطلاق. وقبض على 6 مشتبه بهم في عملية سرية شارك فيها ضباط من نيوزيلندا، وأستراليا، وكندا.

وأوضح مفوض شرطة نيوزيلندا أندرو كوستر في بيان حينها، أنّ "تجارة المخدرات الدولية وجماعات الجريمة المنظّمة تخلق الفوضى والأذى في المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأفضل فرصة لدينا تتمثل بتعطيل واعتراض ذلك بغية الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة، ومن خلال العمل بشكل تعاوني مع وكالات أخرى ودول أخرى".