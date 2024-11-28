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ملابس ملطخة بالميثامفيتامين داخل أمتعة سفر.. والقبض على صاحبها

سياحة
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تم ضبط بيجامة من جلد البقر مغمّسة بالميثامفيتامين في مطار لوس أنجلوس الدولي في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما حاول أحد الركاب تمريرها في رحلة من لوس أنجلوس إلى سيدني، أستراليا. Credit: Us Department of Justice/handout/AFP/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفاد ممثلو الادعاء الفيدرالي الثلاثاء، إن رجلاً من كاليفورنيا اعتُقل في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد محاولته تمرير حقيبتين تحتويان على أكثر من 70 رطلاً (31،5 كيلوغرامًا) من الملابس الملطخة بالميثامفيتامين، ضمنًا بيجامة بقرة، على متن رحلة متجهة إلى أستراليا.

قام راج ماثارو بتمرير حقيبتين، واحدة وردية اللون والأخرى رمادية، على متن رحلة طيران تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المتجهة إلى سيدني، وفقًا لشكوى جنائية تم رفعها في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

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لاحظ ضباط التفتيش الذين فحصوا الأمتعة بالأشعة السينية بعض "المخالفات"، وبعد إخضاعها لتفتيش معمّق، عثروا على أكثر من اثنتي عشرة قطعة ملابس فاتحة اللون كانت صلبة ومغطاة بمسحوق أبيض، ثَبُت لاحقًا أنها تحتوي على مادة الميثامفيتامين، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي. وكان بين الملابس بيجامة من جلد البقرة.

وذكر البيان أن سلطات إنفاذ القانون استخرجت أكثر من كيلوغرام واحد (رطلين) من الميثامفيتامين من الحقائب.

وفقًا لسجلات المحكمة، تم مواجهة ماثارو عند بوابته واعترف بامتلاكه الحقائب. أُلقي القبض عليه لاحقًا بتهمة حيازة الميثامفيتامين بقصد توزيعه.

تواصلت شبكة CNN مع ماثارو ومحاميه للتعليق.

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وأفاد المدعي العام الأمريكي مارتن استرادا في البيان "إن تجار المخدرات يبتكرون باستمرار طرقًا إبداعية لتهريب المخدرات الخطيرة سعياً وراء الربح غير المشروع، كما شاهدنا في وقائع هذه القضية".

وذكرت سجلات المحكمة أن الملابس ربما "غُسلت" بالميثامفيتامين وتُركت لتجف.

والميثامفيتامين منبّه يحتوي على دواء البرد مثل السودوإيفيدرين كمكوّن رئيسي. يتم "طهيه" أو تحويله كيميائيًا إلى ميث، باستخدام مكونات يمكن أن تشمل مخفّف الطلاء، ومنظّف الصرف، والليثيوم من البطاريات، إلى مواد أخرى، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. ثم يتم تجفيف هذا الخليط إلى حبوب أو بلورات أو مسحوق.

تم إطلاق سراح ماثارو بكفالة قدرها 10 آلاف دولار، ومن المقرر أن يتم توجيه الاتهام إليه يوم الإثنين في لوس أنجلوس، وفقًا للمدعين العامين.

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