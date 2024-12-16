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شركة طيران أمريكية تطرح وسيلة جديدة لتتبع الأمتعة المفقودة

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة عن أداة جديدة تتيح للمسافرين تتبع أمتعتهم المفقودة.

وأوضحت شركة الطيران الأمريكية أنه إذا كانت الحقيبة المفقودة تحتوي على جهاز "AirTag" الخاص بشركة "أبل"، فيمكن الآن مشاركة هذه المعلومات مباشرة مع الشركة.

وتسمح الميزة الجديدة، المسماة "Share Item Location"، للمسافرين الذين لديهم "AirTag" أو أي ملحق آخر من ملحقات شبكة "Find My" بمشاركة الموقع مع فريق خدمة العملاء لدى شركة الطيران للمساعدة في تحديد موقع أمتعتهم في حالة فقدانها.

وقال ديفيد كينزلمان، وهو كبير مسؤولي خدمة العملاء في شركة الخطوط الجوية المتحدة: "ستساعد ميزة Share Item Location الجديدة من أبل العملاء على السفر بثقة أكبر، مع العلم أن لديهم طريقة أخرى للوصول إلى الموقع الدقيق لحقيبتهم باستخدام AirTag أو ملحق Find My الذي يختارونه".

ويمكن للمسافرين على الخطوط الجوية المتحدة الذين لم تصل حقائبهم إلى وجهتهم تقديم تقرير عن تأخر وصول الأمتعة عبر تطبيق شركة الخطوط الجوية المتحدة أو عن طريق الرسائل النصية، ومشاركة رابط موقع العنصر المفقود.

وبعد تقديم التقرير، سيتمكن وكلاء خدمة العملاء من تحديد موقع العنصر على خريطة تفاعلية إلى جانب طابع زمني لآخر حديث.

وسيتم تعطيل مشاركة الموقع بمجرد أن يستلم العميل حقيبته، ويمكن للعملاء أيضًا التوقف عن مشاركة موقع العنصر في أي وقت بمفردهم. كما ستنتهي صلاحية رابط الموقع تلقائيًا بعد سبعة أيام.

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وأصبح استخدام جهاز "AirTags" أو الأجهزة الأخرى لتتبع الأمتعة شائعًا بشكل متزايد بين المسافرين الدائمين، حيث شهدت هذه الممارسات انتشارًا واسعًا، بعد أزمة خطوط ساوث ويست الجوية خلال عطلة عام 2022، التي أدت إلى تعطل سفر آلاف الأشخاص خلال عيد الميلاد وبداية عام 2023، إلى جانب فقدان الكثير من أمتعتهم.

وتؤكد الخطوط الجوية المتحدة أن فقدان الأمتعة يعد نادر الحدوث، حيث يصل أكثر من 99% من عملائها مع حقائبهم. وتشير إلى أن التكنولوجيا الجديدة ستساعد العملاء الذين فقدوا حقائبهم على استعادتها بشكل أسرع لأن شركة الطيران ستتمكن من الوصول لمزيد من المعلومات عنها.

وأعلنت شركة "أبل" في وقت سابق أن الخدمة الجديدة سيتم دمجها أيضًا لدى شركات طيران أخرى، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية، وطيران كندا، وطيران نيوزيلندا، والخطوط الجوية النمساوية، والخطوط الجوية البريطانية، وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، وخطوط "كانتاس" الجوية، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية السويسرية الدولية، والخطوط الجوية التركية، وخطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية.

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