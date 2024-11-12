هل فقدت شركة طيران أمتعتك؟ قد يصبح تتبعها أكثر سهولة الآن

تعرّف إلى قصة مضيفة الطيران التي أصبحت رئيسة الخطوط الجوية اليابانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتَبر الأمتعة المفقودة واحدة من أكبر تحديات عصر السفر الحديث، حيث أن عدد الأمتعة التي يتم التعامل معها بشكلٍ خاطئ، لا يزال مرتفعًا منذ بداية الجائحة.

ورغم أن العديد من الركاب يأخذون زمام الأمور بأيديهم، ويضعون أجهزة التتبع داخل أمتعتهم حتى يتمكنوا من معرفة موقعها، إلا أنّ هناك مشكلة رئيسية واحدة فقط، وهي أنّ شركات الطيران لا ترغب بأن تعرف بشأن ذلك على الأغلب.

وعندما فقدت الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية البريطانية دراجة الراكب باري شيري، وهي في طريقها إلى جبال الألب السويسرية في عام 2023، أظهر صاحبها لموظفي المطار في زيورخ الموقع الدقيق لدراجته، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء بهذه المعلومة.

ولكن إذا مرّ شيري بالموقف ذاته خلال رحلة مستقبلية، فقد يتمكن من استردادها بسهولة.

وقد يتمكن المسافرون الذين يستخدمون أجهزة "AirTags" الخاصة بشركة "أبل" من منح طرف ثالث إمكانية الوصول إلى معلومات التتبع في المستقبل، ما يسمح للمطارات وشركات الطيران بالبحث عن الأمتعة في الوقت الفعلي.

وظهر خيار المشاركة الجديد في الإصدارات التجريبية لنظام التشغيل " iOS" الجديد من "أبل"، وفقًا لتقارير من أولئك الذين لاحظوا الميزة.

وهذا يعني أنّه من المرجح طرحه على نطاق واسع في المستقبل.

ولم تستجب "أبل" لطلب CNN لتأكيد الأمر أو التعليق عليه.

ولكن سيضطر المسافرون الذين يرغبون في استعادة حقائبهم التحرك بسرعة، إذ أن خيار التتبع القابل للمشاركة متاح حاليًا لمدة أسبوع فقط.

ويتمتع تطبيق "Find My" المُحدَّث بالقدرة على "مشاركة موقع الحقيبة"، وإنشاء رابط قابل للإرسال إلى طرف ثالث، حتى في حال عدم استخدامه جهازًا من "أبل".

وهذا يعني أنّ الموظفين في مكاتب المطار وفي مراكز الاتصال التابعة لشركات الطيران سيتمكنون من رؤية الموقع المباشر عبر شبكات الحاسوب الخاصة بهم.

وسيسمح خيار جديد آخر، وهو "Show Contact Info" (إظهار معلومات الاتصال)، على الحقيبة "المفقودة" في التواصل بأي هاتف أو جهاز لوحي ومشاركة معلومات صاحبه.

ومن ثم تنتهي صلاحية الرابط بمجرد لم شمل المالك بجهازه.

وحتى لو لم يكن لديك جهاز "أبل"، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن تتمكن شركات مثل "Tile"، و"Eufy"، و"Knog Scout"، من القيام بالشيء ذاته.

ولكن هل سيُحسِّن ذلك من معدلات إعادة شركات الطيران الحقائب الضائعة إلى الركاب؟ سنكتشف ذلك بمرور الوقت.

في عام 2023، فقدت شركات الطيران ما بلغ معدله 6.9 حقيبة لكل ألف راكب، وفقًا لشركة "SITA"، التي تقدم حلولاً لصناعة الطيران.

ويشكل هذا الرقم تحسنًا مقارنةً بعام 2022، الذي شهد فقدان 7.6 حقيبة لكل ألف راكب، ولكنه لا يزال أعلى بكثير مقارنةً بأرقام ما قبل الجائحة.

في عام 2019، فقدت شركات الطيران 5.6 حقيبة لكل ألف مسافر.