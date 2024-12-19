(CNN) – إذا كنت تعتقد أنّ الطائرات والسماء أصبحت أكثر ازدحامًا خلال العام الماضي، فأنت محق، لا سيّما إذا كنت تعيش في هونغ كونغ أو تايبيه.

أصدرت شركة "OAG" المتخصّصة في الذكاء السياحي قائمتها السنوية الخاصة بأكثر خطوط الطيران ازدحامًا في العالم. وحلّ مسار الطيران بين مدينتي هونغ كونغ وتايبيه، الذي يستغرق 105 دقائق، في الصدارة مع بيع نحو 7 مليون مقعد في عام 2024.

أعاد حوالي 6.8 مليون راكب آخرين لهذا المسار شهرته التي كانت قبل الجائحة حين تصدّر مسار هونغ كونغ وتايبيه HKG-TPE القائمة في عام 2019، كما حلّ في المركز الثالث العام الماضي.

في العام الماضي، 2023، تصدّر مسار سنغافورة-كوالالمبور الجوي القائمة بعدد أقل نسبيًا من المقاعد، بلغ 4.9 مليون مقعد.

وحلّ في المرتبة الثانية على قائمة العام 2024، مسار القاهرة جدة، مع بيع ما يقدر بـ5.5 مليون مقعد.

وقد شهد مسار مصر - المملكة العربية السعودية نموًا سريعًا ومذهلًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من المرتبة 14 في عام 2019 إلى المركز الثاني في عامي 2023 و2024.

وشملت القائمة أيضاً منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا، وحتى الولايات المتحدة، إذ حلّ مسار دبي - الرياض في المركز السادس، ومطار نيويورك JFK - لندن هيثرو في المركز العاشر.

ووفق مجموعة عمل النقل الجوي (Air Transport Action Group)، في عام 2022، كان الطيران مسؤولاً عن 2.1% من انبعاثات الكربون من صنع الإنسان في جميع أنحاء العالم، و3.5% من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمي في المجمل.

حينها، حذر ماتيو ميرولو من منظمة النقل والبيئة التي تطلق حملات من أجل نقل أنظف، من أنّ توسّع الصناعة يعد نبأ سيئًا. وقال في ذلك الوقت: "إذا لم نفعل أي شيء الآن، فسوف يصبح الطيران خلال بضع سنوات أحد أهم العوامل المساهمة. ولا ينبغي لنا أن ننظر إلى الصورة الآن. يجب أن ننظر إلى التوقعات".

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خطوط الطيران الدولية العشر الأكثر ازدحامًا في عام 2024 بحسب عدد المقاعد.