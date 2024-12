دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترافق آلة "الساكسفون" المحارب القديم في الجيش، واين هوي، أينما اتّجه. لكنّه لم يتوقّع استخدامها على متن رحلة متّصلة تابعة لخطوط "دلتا" الجوية.

ماذا حصل؟

كان هوي عائدًا من زيارة عائلية من مدينة ديترويت الأمريكية إلى مدينة أوغوستا في جورجيا.

وأثناء توقف طائرته لأكثر من ساعة على مدرج المطار في أتلانتا، نتيجة تأخير سببه طاقم الطائرة، قرّر إسعاد المسافرين بأسلوبه الخاص.

بداية، حصل هوي على إذن من قمرة القيادة لعزف أغاني عيد الميلاد على ساكسفونه. وبالفعل، حازت مقطوعاته على إعجاب العديد من الركاب، الذين كانوا يُصفقون ويُغنون من مقاعدهم.

وعندما سأله أحد الأشخاص عن أغنيته المُفضلة لعيد الميلاد، عزف هاوي مقطوعة "Mary, Did You Know?" لفرقة "بينتاتونيكس"، قائلًا إنها تُحرّك مشاعره بسبب أصوات المغنيين القوية.

وأضاف: "جميع هذه الأغاني تحرّك مشاعر شخص ما.. إنها تُقوّي الروابط بين الناس".

صورة واين هوي أثناء عزفه مع فرقة الجيش في جورجيا، عام 1990. Credit: Courtesy Wayne Hoey

عزف في فرقة الجيش الأمريكي لعقود من الزمن

لطالما ارتبطت حياة هوي بالموسيقى.

وقال إنه تعلّم العزف على "الساكسفون" أثناء خدمته في الجيش. والتحق بمدرسة القوات المسلحة للموسيقى في قاعدة "ليتل كريك" البرمائية التابعة للبحرية الأمريكية، في ولاية فيرجينيا، بالقرب من مدينة نورفولك.

وعزف في فرقة الجيش الأمريكي لمدة عقدين من الزمن.

وبعد تقاعده من الجيش، التحق هوي بجامعة ولاية كولورادو، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في تعليم الموسيقى.

وكان قرار هوي بالعزف على "الساكسفون" على متن الطائرة غريزيًا، حيث أراد بشكل أساسي تهدئة أعصاب المسافرين.

وفي مقطع فيديو نشرته كيت دايلي، إحدى المسافرين، عبر منصة "فيسبوك"، كتبت التعليق التالي: "فوجئت وسُعدت حقًا عندما نهض هذا الرجل وعزف بعض الألحان على آلة الساكسفون الخاصة به.. تغيّر مزاج الركاب على الفور".

وأوضحت: "كان الناس يصفقون ويغنون ويهتفون لهذا الرجل إعجابًا وفرحًا بعزفه الرائع.. قدّم هدية للجميع خلال وقت السفر المتعب".

وتابعت: "شكرًا جزيلًا على هذه الخدمة.. لقد جددت للتو إيماني بالإنسانية".