شركة طيران تعتذر لعرض فيلم مصنف للبالغين على كل الشاشات خلال رحلة جوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجهت الأمور لمنعطفٍ غير متوقع على متن رحلة طيران تابعة لخطوط "كانتاس" عندما عُرِض فيلم مصنف للبالغين على جميع شاشات الطائرة.

وبحسب بيان صادر عن شركة الطيران الأسترالية لـCNN يؤكد الحادث، فإن الركاب على متن الرحلة من سيدني إلى مطار هانيدا في طوكيو الأسبوع الماضي لم يتمكنوا من اختيار الأفلام بشكل فردي بسبب مشكلة فنية في نظام الترفيه على متن الطائرة.

وأفاد البيان: "كان لدى أفراد طاقمنا قائمة محدودة من الأفلام التي تمكنوا من تشغيلها عبر جميع الشاشات على متن الطائرة، وبناءً على طلب عددٍ من الركاب، تم اختيار فيلم معين للرحلة بأكملها".

ورغم أنّ شركة "كانتاس" لم تذكر اسم الفيلم في بيانها، إلا أنّ العديد من الصور التي التُقِطت لشاشات الطائرة، التي نشرها رواد وسائل التواصل الاجتماعي والذين زعموا أنّهم كانوا متن الرحلة، كشفت أنّ الفيلم هو "Daddio".

وصنَّفت جمعية الأفلام الأمريكية الفيلم، الذي صدر في عام 2023، وهو من بطولة داكوتا جونسون، وشون بين، على أنّه للبالغين بسبب "اللغة، والمواد الجنسية، والعري".

وبحسب منشور من مستخدم لموقع "Reddit" زعم أنّه كان على متن الرحلة، شمل الفيلم "الكثير من تبادل الرسائل الجنسية، وكان بالإمكان قراءة النصوص حرفيًا من على الشاشة من دون الحاجة إلى سماعات الرأس".

وتابع المنشور أنّ الركاب لم يتمكنوا من إيقاف تشغيل شاشاتهم مؤقتًا، أو إغلاقها، لافتًا إلى أن "الأمر استغرق ساعة تقريبًا قبل استبداله بفيلم أكثر ملاءمة للأطفال، لكن شكّل الأمر تجربة غير مريحة للغاية للجميع، وخاصةً مع وجود العائلات والأطفال على متن الطائرة".

وفي بيانها، ذكرت "كانتاس" أنّ أفراد الطاقم حاولوا في البداية إصلاح الشاشات للعملاء الذين لم يرغبوا في مشاهدة الفيلم. وبمجرد التأكد من عدم إمكانية ذلك، قاموا باستبداله بفيلم للأطفال.

وأكّدت شركة الطيران أنّ أفراد طاقم المقصورة اعتذروا للركاب، "خاصةً أولئك الذين اشتكوا من المحتوى".

وأفاد متحدث باسم "كانتاس" أنه "من الواضح أنّ الفيلم لم يكن مناسبًا للعرض طوال الرحلة، ونحن نعتذر بشدّة للعملاء بسبب هذه التجربة"، مضيفًا: "نحن نراجع كيف تم اختيار الفيلم".