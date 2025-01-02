تتراقص في سماء الكويت.. شاهد ما فعلته عشرات الآلاف من الطيور

تصل لعشرات الآلاف.. شاهد طيور "ترقص" بشكل متناغم مع بعضها في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشعر بالحيرة للوهلة الأولى حيال ما تعرضه المشاهد أعلاه، لكنك سُرعان ما ستُفاجأ بمشهد "راقص" لعدد لا يُحصى من طيور الغاق الكبير، المعروفة محليًا باسم "اللوهة".

وكان مصوّر الحياة البرّية، عبدالله الزيدان، محظوظًا بتصوير هذه اللقطات الساحرة في دولة الكويت، وتحديدًا خليج الكويت، مقابل محميّة الجهراء الطبيعية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أستمتع بمشاهدة هذه الطيور التي تمتاز بحركات متجانسة ومتناغمة أثناء الطيران".

ماذا تعرف عنها؟

تجد طيور الغاق الكبير في أوروبا وآسيا وأستراليا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وتحديدًا في البيئات البحرية المفتوحة، ومصبّات الأنهر، وأيضًا على السواحل الرملية أو الصخرية.

وتزور دولة الكويت كمجموعات خلال فصل الشتاء، نظرًا لموقعها الجغرافي على رأس الخليج العربي، بحسب ما ذكره الزيدان، وهو أيضًا مختص في شؤون البيئة.

وتكتسي الطيور البالغة عادة بريش أسود اللون، فيما يكون ريش الطيور غير البالغة منها بُنيًّا.

وتتغذّى على أنواع عديدة من الأسماك، والقشريات، والبرمائيات، والحشرات. ومن المعروف أيضًا أنّها تبتلع الحجارة ما يسمح لها بالغوص أعمق، وأيضًا مساعدتها على طحن الطعام في معدتها.

وأوضح مصور الحياة البرّية أن الطيور أحيانًا تفرد أجنحتها قبل الطيران من أجل تجفيفها، خصوصًا أنّها لا تحتوي على زيوت مقاومة للماء، مثل غالبية الطيور البحرية.

وقد يكون الغاق الكبير غير مُهدّد بالانقراض، لكن هناك بعض العوامل التي قد تساهم بتراجع أعداده، من بينها: الصيد الجائر، وشباك الصيد المرمية.

صوّر الزيدان طيور "اللوهة" بمحض الصدفة، ولم يتوقّع أساسًا وجودها بهذا العدد الهائل، حيث بلغ عشرات الآلاف بعد تصوير مقطع الفيديو.

وحازت المشاهد أعلاه على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على منصة "إنستغرام"، حيث وصفها بعض الأشخاص بأنها "ممتعة بصريًا".

ونظرًا إلى أن هجرة الطيور تكثر في فصل الشتاء بالكويت، يخطط مصور الحياة البرّية الاستمرار بتوثيقها ببيئتها الطبيعية.

إنّها جميلة.. أليس كذلك؟