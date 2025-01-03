هذه شركات الطيران الأكثر التزامًا بالمواعيد في عام 2024

نشر الجمعة ، 03 يناير / كانون الثاني 2025

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت شركة "سيريوم"، المزوّد العالمي لتحليلات الطيران، عن أكثر شركات الطيران والمطارات التزامًا بالمواعيد في عام 2024.

وبصرف النظر عن المكان الذي تعيش فيه، أو تخطّط للذهاب إليه، فإن هذه الإحصائيات تعطي بعض الأمل في أنّ رحلتك المقبلة يمكن أن تكون أكثر سلاسة.

الشركات الفائزة

جميع شركات الطيران الثلاث الأكثر التزامًا بالمواعيد هذا العام، هي أعضاء في تحالف "سكاي تيم". وجاء ترتيبها على الشكل التالي:

الخطوط الجوية المكسيكية الخطوط الجوية السعودية خطوط دلتا الجوية

وتُعدّ الخطوط الجوية المكسيكية وخطوط دلتا الجوية، بين الأعضاء المؤسسين للتحالف، بينما الخطوط الجوية السعودية هي العضو الأحدث في المجموعة.

اعتراف إقليمي

احتلّت أكبر شركتي طيران في اليابان،الخطوط الجوية اليابانية، وخطوط أول نيبون الجوية، المركزين الأولين من حيث السرعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحلّت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الثالث في المنطقة. وفازت بجائزة أفضل شركة طيران في العالم من "سكاي تراكس" التي تعتبر بمثابة جائزة الأوسكار في صناعة الطيران، خمس مرات.

وحصلت شركة "سافاير"، منخفضة التكلفة، على لقب الشركة الأكثر التزامًا بالمواعيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تلتها شركة الطيران العماني والخطوط الملكية الأردنية.

وفي أوروبا، احتلّت شركة إيبيريا الإسبانية المركز الثاني، بينما احتلّت شركتها التابعة منخفضة التكلفة، إيبيريا إكسبريس، المركز الأول.

وفي أمريكا الشمالية، تصدّرت خطوط دلتا الجوّية المركز الأول، وتلتها الخطوط الجوية المتحدة وخطوط ألاسكا الجوية.

وفي أميركا اللاتينية، كانت شركة "كوبا"، ومقرّها كولومبيا، شركة الطيران الأكثر التزاماً بالمواعيد، حيث حصدت هذا اللقب للعام الثاني على التوالي.

أبرز المطارات

بالإضافة إلى تصنيف شركات الطيران الفردية، تُحلّل شركة "سيريوم" البيانات الخاصة بالمطارات حول العالم.

وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) على أعلى تصنيف في فئة المطارات الكبيرة، بالإضافة إلى اللقب العام.

وجاء في المركزين الثاني والثالث في الفئة العامة مطار ليما خورخي شافيز الدولي (LIM) في بيرو، ومطار بينيتو خواريز الدولي(MEX) في مدينة مكسيكو.

وبالنسبة للمطارات متوسطة الحجم، احتلّ مطار توكومين الدولي ببنما، ومطار إيتامي الدولي باليابان، ومطار برازيليا الدولي بالبرازيل المراكز الثلاثة الأولى.

وفي فئة المطارات الصغيرة، كانت أكثر المطارات التزامًا بالمواعيد هي مطار خوسيه جواكوين دو ألميدو الدولي (GYE)، ومطار مطار ماريسكال سوكري الدولي (UIO)، ومطار إل سلفادور الدولي (SAL).

ورغم أن الإحصائيات مثيرة للإعجاب، إلّا أنّ العديد من أسباب التأخير ليست خطأ شركات الطيران أو المطارات، بل يمكن أن تعود إلى حالة الطقس.

ومن المرّجح أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة نتيجة الاحتباس الحراري إلى زيادة صعوبة الأمر في السنوات المقبلة.

أكثر شركات الطيران التزامًا بالمواعيد في العالم

1. الخطوط الجوية المكسيكية

2. الخطوط الجوية السعودية

3. خطوط دلتا الجوية

4. خطوط لاتام الجوية

5. الخطوط الجوية القطرية

6. خطوط أزول الجوية

7. طيران أفيانكا

8. الخطوط الجوية الأيبيرية

9. الخطوط الجوية الإسكندنافية (SAS)

10. الخطوط الجوية المتحدة

أكثر المطارات التزامًا بالمواعيد في العالم

1. مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH)

2. مطار خورخي شافيز الدولي (LIM)

3. مطار بينيتو خواريز الدولي (MEX)

4. مطار سولت ليك سيتي الدولي (SLC)

5. مطار أرتورو ميرينو بينيتيز الدولي (SCL)

6. مطار منيابولس سانت بول الدولي (MSP)

7. مطار واشنطن دالاس الدولي (IAD)

8. مطار ديترويت ميتروبوليتان واين كاونتي (DTW)

9. مطار أوسلو-غاردرموين (OSL)

10. مطار حمد الدولي بالدوحة (DOH)