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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت سمكة تونة ذات زعانف زرقاء، وهي بحجم دراجة نارية، مقابل 1.3 مليون دولار، في سوق السمك الأكثر شهرة باليابان، مُسجّلة بذلك ثاني أعلى سعر بعد مزاد عام 2019، عندما بيعت سمكة تونة أخرى مقابل 3.1 مليون دولار.

وحصلت مجموعة مطاعم السوشي الحائزة على نجمة ميشلان "Onodera Group" على السمكة، التي يبلغ وزنها 276 كيلوغرامًا، من سوق "تويوسو" للأسماك بطوكيو، في تاريخ 5 يناير/ كانون الثاني، وفقًا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ويعرض البائعون من جميع أنحاء البلاد أفضل ما لديهم من الأسماك التي تم اصطيادها في المزاد خلال غالبية صباحات الأسبوع. ولكن، يحمل مزاد العام الجديد معنى خاصًا للمزايدين الذين يتنافسون على فرصة الفوز.

وقال شينجي ناجاو، رئيس شركة "Sushi Onodera"، نقلاً عن وكالة "كيودو": "أول سمكة تونة في العام تجلب الحظ السعيد.. نريد أن نرسم البسمة على وجوه الناس من خلال الطعام".

وتقف المجموعة وراء سلسلة مطاعم "Sushi Ginza Onodera" الحائزة على نجمة "ميشلان"، والتي تمتلك مطاعم في طوكيو ولوس أنجلوس.

وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تدفع فيها مجموعة "Onodera Group" أعلى سعر.

ويُذكر أنّها دفعت أكثر من 720 ألف دولار أمريكي مقابل سمكة ذات زعانف زرقاء في مزاد العام الماضي، وفقًا لموقع "Sushi Ginza Onodera" عبر الإنترنت.

وتم اصطياد السمكة الأخيرة قبالة ساحل "أوما"، في محافظة "أوموري" الشمالية الشرقية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وعبّر الصيّاد ماساهيرو تاكيوتشي عن مدى سعادته بعملية صيده أمام وسائل الإعلام اليابانية.

وقال الصيّاد البالغ من العمر 73 عامًا، نقلًا عن هيئة الإذاعة الوطنية "NHK": "أنا قلق دائمًا بشأن عدد السنوات الأخرى التي سأتمكن فيها من الاستمرار في الصيد بهذا الشكل".

وافتُتح سوق السمك لأول مرّة في عام 1935. وكان يقع بالأصل في تسوكيجي، ويُعتبر أحد أكثر وجهات السفر شعبية في طوكيو.

بعد ذلك، انتقل إلى "تويوسو"، وهي جزيرة صناعية قريبة، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019.

وكانت هناك آراء متبينة حول عملية النقل، حيث شجّع البعض ترقية المرافق، بينما انتقد آخرون فقدان السوق لموقعه الأيقوني.

وتُعدّ أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء من بين أكبر أسماك التونة، ويمكن أن تعيش حتى 40 عامًا، وفقًا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF).

وتُهاجر هذه الأنواع المُهدّدة بالانقراض عبر جميع المحيطات، ويمكن أن يصل وزنها إلى 1,500 رطل، وطولها إلى 10 أقدام.

ذكر الصندوق العالمي للطبيعة أنه في العقود الأخيرة، انخفضت أعداد هذه الأسماك بشدّة بسبب الصيد الجائر وغير القانوني.