مسافر يفتح باب طائرة خلال مسيرها للإقلاع من المطار

(CNN)—استدعيت شرطة ولاية ماساتشوستس الأمريكية إلى مطار لوغان الدولي مساء الثلاثاء بعد أن أقدم أحد المسافرين على متن طائرة تابعة لشركة جيت بلو " JetBlue" على فتح باب الطائرة، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وورد في البيان: "في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير، تأخرت رحلة طيران JetBlue رقم 161 المتجهة من بوسطن إلى سان خوان بعد أن فتح أحد الركاب، لأسباب غير معروفة، مخرجًا علويًا أثناء تحرك الطائرة في لوغان.."

وتابعت أن فتح الباب أدى إلى "تفعيل مزلقة الطوارئ، في حين ظل الفرد على متن الطائرة"، لافتة إلى أنه "تم استدعاء شرطة ولاية ماساتشوستس إلى مكان الحادث، ووجهت جهات إنفاذ القانون أسئلة وتحقيقا".

وتواصلت CNN مع مسؤولي المطار للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقالت الشرطة في بيان: "هذا المساء في حوالي الساعة 7:30 مساءً، استجابت قوات شرطة الولاية من القوات F لرحلة مغادرة في مطار بوسطن لوغان الدولي، قبل وقت قصير من الإقلاع، قام أحد الركاب الذي أراد النزول من الطائرة بفتح باب الطائرة فجأة ودون سابق إنذار، وقام ركاب آخرون بتقييد الشخص حتى وصول القوات إلى مكان الحادث لاحتجازه لمزيد من الاستجواب، ومن المتوقع أن يواجه هذا الشخص اتهامات وأن يتم تقديمه للمحاكمة في محكمة مقاطعة شرق بوسطن في الصباح، ويتم حجب هويته حتى يتم الانتهاء من التهم. وتشير المعلومات الأولية إلى أن هذا حادث معزول ولا نعتقد أن هذا الحادث يشكل تهديدا للسلامة العامة".