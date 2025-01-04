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بالأرقام.. ما هي نسبة احتمال وقوع حادث طيران مميت بعد مرور عام مثير للأعصاب بـ2024؟

العالم
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(CNN)-- ربما سيتذكر مسافرو شركات الطيران القلقون، العام 2024 باعتباره العام الذي تأكدت فيه أسوأ مخاوفهم بشأن سلامة السفر الجوي، حيث احتلت سلسلة من حوادث الطائرات غير المسبوقة، والمميتة في بعض الحالات، عناوين الأخبار.

وأثارت ثلاث حوادث منفصلة نهاية ديسمبر الماضي على متن طائرات كورية جنوبية وكندية وأذربيجانية تلك المخاوف خلال فترة السفر المزدحمة بالعطلات، لكن الإحصائيات تشير إلى أن خطر الوفاة أو الإصابة على متن رحلة تجارية منخفض للغاية.

بالأرقام.. ما هي مخاطر الطيران ونسبة احتمال وقوع حادث مميت؟

من المستبعد إلى حد كبير وقوع حوادث - مميتة أو غير ذلك - على متن عشرات الملايين من الرحلات الجوية التجارية التي يتم القيام بها كل عام، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم.

وسجل 30 حادثًا من هذا القبيل في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات حوادث العام بأكمله، وهو ما يعادل خطر وقوع حادث واحد كل 1.26 مليون رحلة جوية، وفقًا للاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهذا أقل من المخاطر في العام السابق، حيث أبلغت واحدة من كل 770 ألف رحلة عن وقوع حادث.

وقال أستاذ سلامة الطيران في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا، أنتوني بريكهاوس، لشبكة CNN: "أنت في خطر أكبر في حالة القيادة إلى المطار أكثر من الطيران على متن طائرة ذاتها.. في بعض أنحاء العالم، أنت أقل أمانًا على السلالم المتحركة من الطيران على متن طائرة"، مضيفا: "عندما تقع حوادث، فمن الواضح أنها تلفت انتباه الجميع، لكنني أعتقد أنه من المهم حقًا أن يتراجع الجميع ويتركوا المحققين يقومون بعملهم".

ووجدت دراسة حول سلامة الطيران نُشرت في أغسطس وشارك في تأليفها أرنولد بارنيت، أستاذ الإحصاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه بين عامي 2018 و2022، كان خطر الوفاة في جميع أنحاء العالم لكل صعود على متن الطائرة واحدًا من كل 13.7 مليونًا، بمعنى آخر، إذا اخترت رحلة طيران عشوائيًا وصعدت إليها في تلك الفترة الزمنية، فإن احتمال وفاتك في حادث تحطم طائرة أو عمل إرهابي يقترب من واحد في 14 مليونًا.

لكن سجل السلامة القوي في الماضي لا يضمن نفس الشيء في المستقبل، وقد يكون لدى المسافرين مخاوف جديدة نظرًا للموجة الأخيرة من الحوادث المميتة، إن فقدان أكثر من 200 شخص في الأيام القليلة الماضية وحدها سيرفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطيران التجاري إلى أعلى بكثير من 72 شخصًا تم تسجيلها بواسطة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في عام 2023.

حوادث الطيران الأخيرة بـ2024:

ووقع الحادث الأخير يوم الأحد في كوريا الجنوبية عندما تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ أثناء هبوطها في مطار موان الدولي، مما أسفر عن مقتل 179 شخصًا، وهي كارثة الطيران الأكثر دموية في البلاد منذ عام 1997، وفي لقطات بثتها العديد من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، يمكن رؤية طائرة شركة طيران جيجو تنزلق على بطنها بسرعة عالية، وتصطدم بجسر وتنفجر في كرة نارية.

ولا يزال سبب الحادث غير واضح، رغم أن الخبراء قالوا لـCNN إن الهيكل السفلي للطائرة، وتحديداً العجلات المستخدمة في الإقلاع والهبوط، يبدو أنه لم يعمل تماما قبل الاصطدام بالمدرج، وتحقق السلطات الكورية الجنوبية في سبب الكارثة بمساعدة محققين من الولايات المتحدة.

وجاء الحادث بعد مقتل 38 شخصا يوم عيد الميلاد عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بعد دخولها المجال الجوي الروسي في غروزني بالشيشان، ولم يتم التأكد بعد من وراء الحادث، لكن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اتهم روسيا بإسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد "اعتذر عن وقوع الحادث المأساوي في المجال الجوي الروسي" في مكالمة هاتفية مع علييف الأسبوع الماضي، بحسب بيان للكرملين، لكنه لم يعلن المسؤولية.

وفي ليلة السبت، أبلغت رحلة طيران إير كندا إكسبريس عن وقوع حادث غير مميت. وقالت شركة الطيران إن الرحلة، التي تديرها شركة PAL Airlines الشريكة وعلى متنها 73 راكبًا، "واجهت مشكلة في معدات الهبوط" بعد وصولها إلى مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي في نوفا سكوتيا، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأنهت هذه الحوادث عامًا لم يكن ممتعًا بالنسبة لصناعة الطيران، خاصة بالنسبة لشركة بوينغ لصناعة الطائرات المحاصرة، والتي واجهت انتقادات متزايدة بشأن جودة منتجاتها، إذ وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انفجرت إحدى اللوحات في طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، مما ترك فجوة كبيرة في جانب جسم الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس. لم يمت أي من الركاب، لكن الحادث جاء في أعقاب حادثتي تحطم مميتتين لطائرة 737 ماكس في السنوات الأخيرة – أحدهما في عام 2018 والآخر في عام 2019 – مما أدى إلى إيقاف هذا الطراز لمدة 20 شهرًا في جميع أنحاء العالم.

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