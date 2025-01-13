دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدّر جواز السفر الإماراتي قائمة الجوازات الأقوى عربيًا، وفقًا للقائمة الربع سنوية التي أصدرها مؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

ويتمتع حاملو وثيقة السفر الإماراتية، التي احتلت المرتبة العاشرة عالميًا، بإمكانية الوصول إلى 185 وجهة من دون تأشيرة مسبقة.

وبشكلٍ عام، هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على المراكز الأولى، فاحتلت قطر المركز الثاني عربيًا والـ47 عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى 112 وجهة، وتبعتها الكويت في المرتبة الثالثة عربيًا والـ50 عالميًا بإمكانية الوصول إلى 99 وجهة.

أما مملكة البحرين، فحلّت رابعًا بـ87 وجهة، متساويًة مع المملكة العربية السعودية، وبتصنيف 58 عالميًا.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة السادسة عربيًا والـ59 عالميًا بإمكانية الوصول إلى 86 وجهة.

وحازت سوريا على المركز الأخير، باعتبارها أضعف جواز سفر عربي، وتسمح وثيقتها بالسفر إلى 27 وجهة فقط من دون تأشيرة مسبقة.

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