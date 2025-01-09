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هل جنسيتك ضمن القائمة؟ إليك أقوى جوازات السفر لعام 2025

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نجحت سنغافورة في استعادة مكانتها على رأس القائمة الربع سنوية لأقوى جوازات السفر في العالم.

يتمتع حاملو وثيقة السفر المرغوبة هذه بإمكانية الوصول إلى 195 وجهة من أصل 227 وجهة حول العالم من دون تأشيرة، وفقًا لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر.

هل جنسيتك في القائمة؟ إليك أقوى جوازات السفر لعام 2025
احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في مؤشر "هينلي" لجوازات السفر. Credit: Chris McGrath / Staff

واحتلت اليابان المرتبة الثانية مع إمكانية الوصول إلى 193 وجهة.

وحازت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا على المرتبة الثالثة، إلى جانب فنلندا، وكوريا الجنوبية، مع إمكانية الوصول إلى 192 وجهة من دون الحاجة إلى تأشيرة.

أما المركز الرابع فيُعد دليلاً على قوة منطقة "شنغن" الخالية من الحدود في الاتحاد الأوروبي، والتي تضمن حرية التنقل لأكثر من 425 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي. 

وتشمل المنطقة سبع دول من الاتحاد الأوروبي، تتمتع كل منها بإمكانية الوصول إلى 191 وجهة من دون تأشيرة، وهي النمسا، والدنمارك، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وهولندا، والنرويج، والسويد.

وتقاسمت خمس دول المرتبة الخامسة، وهي بلجيكا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسويسرا، والمملكة المتحدة، بإمكانية الوصول إلى 190 وجهة من دون تأشيرة.

فجوة التنقل

يتتبع المؤشر، الذي أنشأته شركة "هينلي وشركاءه" للاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة، ومقرها لندن، الحريات العالمية في 227 دولة ومنطقة حول العالم، وذلك باستخدام بيانات حصرية من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وفي الطرف المقابل من القائمة، بقيت أفغانستان في المركز الأخير، أي المرتبة الـ106، مع إمكانية الوصول إلى 26 وجهة فقط من دون تأشيرة.

واحتلت سوريا المرتبة الـ 105 (مع 27 وجهة)، بينما جاء العراق في المرتبة الـ 104 (مع 31 وجهة).

وهذا يعني أن الفجوة بين حريات السفر التي يتمتع بها المواطنون في أعلى وأسفل القائمة أصبحت أوسع من أي وقتٍ مضى.

وأكّد رئيس شركة "هينلي وشركاءه، كريستيان كايلين، في بيان صحفي: "يجب أن يخضع مفهوم المواطنة وحقها الطبيعي إلى إعادة تفكير جذرية مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، وتهجير المجتمعات، وجعل بيئاتها غير صالحة للسكن".

ما هي الدول التي وصلت لمراتب أعلى وتلك التي تراجعت؟

هيمنت الدول الأوروبية على بقية المراكز العشرة الأولى، مع وجود بعض الاستثناءات. 

وتقاسمت أستراليا واليونان المركز السادس، بينما احتلت مالطا، وبولندا، وكندا المركز السابع.

هل جنسيتك في القائمة؟ إليك أقوى جوازات السفر لعام 2025
احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز العاشر.Credit: KARIM SAHIB / Contributor

وكان المركز الثامن من نصيب جمهورية التشيك، والمجر، واحتلت الولايات المتحدة وإستونيا المركز التاسع، بينما تقاسمت لاتفيا، وليتوانيا، وسلوفينيا، والإمارات العربية المتحدة المركز العاشر.

وتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر قصص النجاح في هذا المؤشر فيما يتعلق بالتنقل العالمي، بعد أن أضافت إلى رصيدها إمكانية الوصول إلى 72 وجهة إضافية منذ عام 2015.

وسمح لها ذلك بتسلق 32 مركزًا لتصل إلى المركز العاشر، مع إمكانية الوصول إلى 185 وجهة من دون تأشيرة.

وتُعد قائمة "هينلي وشركاءه" واحدة من بين العديد من المؤشرات التي أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لما تمنحه من إمكانية الوصول لمواطنيها.

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ويأخذ مؤشر جوازات السفر لشركة "آرتون كابيتال" في عين الاعتبار جوازات سفر 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وستة أقاليم، وهي تايوان، وماكاو، وهونغ كونغ، وكوسوفو، والأراضي الفلسطينية، والفاتيكان. وتم استبعاد الأقاليم الملحقة بدول أخرى.

ووضع تصنيف قوة جوازات السفر العالمي الخاص بالشركة لعام 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، بينما أتت إسبانيا في المرتبة الثانية.

أقوى جوازات السفر لعام 2025:

  1. سنغافورة (195 وجهة)
  2. اليابان (193)
  3. فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وفنلندا، وكوريا الجنوبية (192)
  4. النمسا، والدنمارك، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وهولندا، والسويد، والنرويج (191)
  5. بلجيكا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسويسرا، والمملكة المتحدة (190)
  6. اليونان وأستراليا (189)
  7. كندا، وبولندا، ومالطا (188)
  8. المجر وجمهورية التشيك (187)
  9. إستونيا والولايات المتحدة (186)
  10. ليتوانيا، ولاتفيا، وسلوفينيا، والإمارات العربية المتحدة (185)
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