دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ حديقة "إسكوبية"، والتي تستضيف مئات الحيوانات المختلفة، مقصدًا شهيرًا للزوار من جميع الأعمار، وخاصة الأطفال، في مقدونيا الشمالية.

ولكن، هذه الحديقة لا تُشبه غيرها من حدائق الحيوانات الموجودة في البلاد، حيث تمتاز باحتضانها أحد أكبر قرود الشمبانزي في العالم.

Credit: Goran Anastasovski

وخلال زيارته الأخيرة، نجح جوران أناستاسوفسكي، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2006، في رصد "ميمي" البالغة من العمر 63 عامًا بعدسة كاميرته.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُعجبني شكل ميمي، ومدى الذكاء الذي تتمتع به، برغم كبر سنّها".

Credit: Goran Anastasovski

طفولة صعبة

وُلدت "ميمي" في عام 1962، حيث جُلبت من موطنها الأصلي، في البرّية، لأداء عروض ترفيهية في السيرك، منذ سن صغيرة.

لكن، بسبب مرضها وعدم قدرتها على الأداء، باعها أصحاب السيرك إلى إحدى الحدائق الموجودة في ألمانيا. حيث عاشت في وسط ظروف سيئة ومساحة صغيرة، حتى نُقلت أخيرًا إلى هولندا، وأُعيد تأهيلها بنجاح.

وأوضح أناستاسوفسكي أنها "أصبحت رمزًا للصمود والأمل بعد أن تحمّلت سوء المعاملة وصعوبات مختلفة".

Credit: Goran Anastasovski

مُهدّدة بالانقراض

تُعتبر "ميمي" من قردة "البونوبو"، أحد أنواع الشمبانزي المُهدّدة بالانقراض، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "World Wildlife".

عادة ما تكون قردة "البونوبو" أصغر حجمًا وأكثر قتامة من الشمبانزي. وتميل إلى أن تكون أكثر سلمية، حيث تقودها الإناث. كما تشتهر باستخدامها الجنس كوسيلة لحلّ الخلافات.

مع ذلك، فإن حياة "البونوبو" ليست خالية من العنف تمامًا. وفي حال اجتماع مجموعتين من قردة "البونوبو" معًا، فقد ينخرطان في قتال خطير.

Credit: Goran Anastasovski

أوضح الموقع الإلكتروني "World Wildlife" أن أبرز التحديات التي تواجهها هذه القردة، تتمثل بالصيد الجائر وإزالة الغابات.

رغم أن عدد "البونوبو" غير معروف إلى حدّ كبير، إلّا أنه من المحتمل أن يكون قد انخفض خلال الـ30 عامًا الماضية. ويعتقد العلماء أن هذا الانخفاض سيستمر لمدة تتراوح بين 45 و55 سنة مقبلة.

ويعود السبب بشكل رئيسي إلى مُعدّل التكاثر المنخفض والتهديدات المتزايدة.

Credit: Goran Anastasovski

وحازت صور أناستاسوفسكي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال: "يجب تجنّب العناصر الاصطناعية الموجودة في الموقع، كالأسوار والأعمدة، حتى تبدو الصور وكأنّها التُقطت في الطبيعة".

من خلال هذه الأعمال، يهدف أناستاسوفسكي بشكل أساسي إلى حماية الحيوانات والرفق بها، وتجنب التسبب بأذيتها أو قتلها. ويأمل رصد المزيد من صور هذه الكائنات، وإبراز جمالها للعالم.