بأوضاع حميمية.. صور تكشف مشاعر حقيقية وصادقة للحيوانات

لن تصدق ما فعلته أسود بعد اكتشافها كاميرا مخفية في سياج حديقة حيوانات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد العديد من الأشخاص أن الحيوانات ليس لديها أي مشاعر، ولكن هذه ليست الحقيقة، لأنّها قادرة أيضًا على تبادل العواطف بين بعضها البعض، مثلها مثل البشر.

وكان هذا الأمر واضحًا في صور جوران أناستاسوفسكي، التي تعكس لقطات مليئة بالحب، والفرح.

Credit: Goran Anastasovski

وقال أناستاسوفسكي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "ينظر الناس إلى الحيوانات على أنّها شخصيّات جامدة وباردة، لكنّ في أعماقها كم كبير من المشاعر والعواطف".

Credit: Goran Anastasovski

التقط أناستاسوفسكي غالبية صوره بمحضّ الصدفة في إحدى حدائق الحيوانات الموجودة في مدينة إسكوبية، بمقدونيا.

Credit: Goran Anastasovski

وتشمل زوجًا من الدببة يداعبان بعضهما البعض، ولبؤة تُقبّل أسدًا، وزوجًا من الزرافات المتحابّة، وقرودًا تحتضن أطفالها، وأحصنة تُعانق بعضها البعض.

Credit: Goran Anastasovski

وتُعبّر كلّ واحدة من هذه الصور عن مشاعر حقيقية وصادقة، وبعيدة كلّ البعد عن شخصية الحيوانات القوية، التي غالبًا ما ترصدها عدسات الكاميرات.

Credit: Goran Anastasovski

ويعتقد العديد من الأشخاص أن تصوير الحيوانات هو عمل سهل، لكنّه في الواقع صعب للغاية.

وأوضح أناستاسوفسكي، وهو يُمارس التصوير الفوتوغرافي منذ عام 2006 أنه "يجب تجنّب العناصر الاصطناعية الموجودة في الموقع، كالأسوار والأعمدة، حتى تبدو الصور وكأنّها التُقطت في الطبيعة".

وحازت الصور على إعجاب العديد من متابعي أناستاسوفسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بعضهم متفاجئًا من العاطفة الموجودة لدى الحيوانات، والتي غالبًا ما تحصل بعيدًا عن العين البشرية.

Credit: Goran Anastasovski

تتألف السلسلة الفوتوغرافية من أكثر من 40 صورة مختلفة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى حماية الحيوانات والرفق بها، وتجنب التسبب بأذية لها أو قتلها.

يأمل أناستاسوفسكي في المستقبل أن يستمرّ في التقاط صور هذه الكائنات وإبراز جمالها للعالم.