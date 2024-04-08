دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يُحضر العديد من الأشخاص مائدة الإفطار خلال شهر رمضان عبر وضع الأطباق وأكواب المشروبات على مائدة الطعام، كان السعودي عبدالله القحطاني، يحاول تثبيت مأكولاته حتّى لا تسقط، وذلك تحضيرًا لتجربة إفطار مختلفة تمامًا عمّا اعتدنا عليه.

وقرّر القحطاني، وهو طيّار شراعي، استغلال شهر الصيام كفرصة للتعريف برياضة الطيران الشراعي (Paragliding) التي يحبّها محلقًا في أجواء المملكة العربية السعودية.

وفي فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي (شاهد الفيديو أعلاه)، يمكن رؤية القحطاني وهو يستمتع بوجبة إفطار شاهقة في الجو، وفوق التضاريس الوعرة لجبل "هادا" الواقع في محافظة محايل عسير.

وبحكم الظروف، كان على السعودي إبقاء وجبة الطعام بسيطة، إذ شرح في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اخترت (استخدام) الصحون البلاستيكية، والتمر، وقطعة خبز صغيرة لخفة وزنها".

وتتمتّع المظلة المُستَخدمة في هذه الرياضة بحد أقصى للوزن الذي يمكنها حمله في الهواء، بحسب ما ذكره، مضيفًا: "لم أرغب أيضًا أن أحمل أغراض كثيرة خلال وقت الطيران، لأنه يجب عليّ تثبيت كل شي حتى لا يسقط".

واستخدم المغامر الغراء لضمان تثبيت الصحون فوق صينية الطعام.

ولاقى الفيديو الذي نشره القحطاني الكثير من الإعجاب، وطلب منه بعض الأشخاص تكرار التجربة برفقتهم.

وهذا ما قام به السعودي بالفعل، إذ أنّه وثّق مقطع فيديو إضافي، وهو يقوم بتجربة الإفطار الفريدة هذه برفقة أحد الزملاء.

ويجدر بالذكر أنّ القحطاني تعلّم هذه الرياضة في عام 2018، كما أنّه يشارك مغامراته مع متابعيه عبر موقع "تيك توك"، ويبلغ عددهم أكثر من 180 ألف شخص.