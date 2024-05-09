"ثعابين الثلج".. مصورة توثق هذه الظاهرة الغريبة من نوعها في أيسلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --هل ترغب برؤية "ثعابين الثلج"؟ إذا كنت تشعر بالخوف من الأفاعي، لا تقلق، فهذه ليست زواحف حقيقية.

وتُعد "ثعابين الثلج" (snow snakes) ظاهرة طبيعية يمكنك رؤيتها عند زيارة أيسلندا (شاهد الفيديو أعلاه)

ووثقتها صانعة المحتوى والمصورة الأيسلندية، أسا شتاينارس، على شاطئ "ستوكسنيس" في شرق البلاد.

وقالت شتاينارس في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "ثعابين الثلج جميلة جدًا وقد وثقتها عدة مرات من قبل".

وتحدث هذه الظاهرة عندما تُحرِّك الرياح الثلوج التي تغطي اليابسة، ولكن هناك شرط آخر.

وشرحت شتاينارس: "لا تستطيع رؤيتها عادةً لأنّ الأرض تكون مغطاة بالثلوج، وبيضاء اللون أيضًا"، ومن ثم أضافت: "لتتمكن من رؤية ثعابين الثلج، أنت بحاجة إلى خلفية داكنة. ويُعد الشاطئ الأسود اللون في أيسلندا مثاليًا لذلك".

وهذا ما أظهرته صانعة المحتوى بالتحديد في الفيديو الذي وثقته.

وأشارت شتاينارس إلي شعور مستخدمي الإنترنت بالدهشة عند تسليطها الضوء على هذه الظاهرة، وأكّدت: "في كل مرة أقوم بنشر مقطع فيديو عنها، أحصل على الملايين من المشاهدات، وهو أمر ممتع للغاية".

وحصد أحد أحدث مقاطع الفيديو لهذه الظاهرة 2.4 مليون مشاهدة، منذ نشره في نهاية يناير/كانون الثاني عبر صفحتها في "إنستغرام".

ولطالما عشقت شتاينارس السفر، ورُغم زيارتها لأكثر من 50 دولة حتى الآن، لا يزال موطنها الوجهة المفضلة للاستكشاف بالنسبة لها.