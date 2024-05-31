هل يُمكن للمطبات الهوائية الشديدة أن تُسقط طائرة؟ خبير طيران يوضّح

في الآونة الأخيرة، أُصيب عدد من ركّاب رحلة الخطوط الجوية القطرية في رحلة متجهة من العاصمة القطرية الدوحة إلى عاصمة أيرلندا دبلن بعد أن تعرضت الطائرة لمطبات هوائية. ويأتي ذلك بعد أيام من إصابة عدد كبير من الركاب ومقتل رجل كان يعاني من مرض في القلب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السنغافورية، بعد تعرّضها لمطبات هوائية شديدة أيضًا.

محلل الطيران في CNN، مايلز أوبراين، يشرح كيف يؤدي تغيّر المناخ إلى حدوث المزيد من الاضطرابات الجوية، ويوضّح المكان الأكثر أمانًا للجلوس على متن الطائرة، كما يبيّن ما إذا كان يمكن للمطبات الهوائية أن تتسبّب بسقوط الطائرة.

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