ماذا تفعل إذا تعرضت لهجوم سمكة قرش؟ إليك أهم نصائح الخبراء

يقول غالبية خبراء أسماك القرش إن الهجمات على البشر تعدّ "حالات شاذّة". لكن العديد من هؤلاء الخبراء أنفسهم يشيرون إلى أن ارتفاع درجات حرارة المحيطات يدفع أسماك القرش إلى اصطياد المزيد من الأشخاص على امتداد مناطق تغذيتها الساحلية التي تعجّ الآن بحشود العطلات الصيفية.

إليك ما ينصح بفعله أحد علماء الأحياء البحرية عند دخول البحر:

تجنّب المياه الضحلة.

لا تنزل إلى الماء عند الغسق أو الفجر لأن أسماك القرش تصطاد بشكل نشط خلال هاتين الفترتين.

لا تدخل الماء بالمجوهرات.

لا تدخل الماء بقناني المياه البلاستيكية لأن صوت سحقها يشبه صوت عظام الأسماك.

ابتعد عن مصبّات الأنهار أو المناطق العكرة.

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