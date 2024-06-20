في السعودية.. شاهد كيف أنقذ غواص سمكة قرش من مصيدة بأسياخ حديدية

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دبي، الإمارات العربية (CNN) -- يعتبر الغواص اليمني ياسر السروري عنصر المفاجأة من الأشياء التي تجعل رياضة الغوص ممتعة جدًا بالنسبة له.

في عام 2023، تمكنّ السروري من منح فرصة حياة جديدة لسمكة قرش صغيرة في مياه المملكة العربية السعودية، بعد أن علقت في مصيدة مخصصة للأسماك (شاهد الفيديو أعلاه).

صادف زميل السروري القفص تحت الماء، في أحد أيام شهر يوليو/تموز، وقام بإبلاغه عنه، وسرعان ما غاص كلاهما تحت الماء لتغيير مصير السمكة، وذلك بعد إحضار الأدوات اللازمة لفتح القفص، إذ أنّه كان مصنوعًا من أسياخ حديدية.

وقال السروري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عند وصولنا إلى القفص، كانت سمكة القرش خائفًة من تواجدنا بجوارها، إذ يُعتبر هذا النوع من أسماك القرش خجولاً، عند تواجد الأشخاص من حوله".

وتُعد أسماك القرش من أكثر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، بسبب الصيد الجائر، وفقدان الموائل، وأزمة المناخ، وفقًا لما ذكرته القائمة الحمراء التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

وأكّد الغواص اليمني: "تُعتبر أسماك القرش العنصر الأساسي للحفاظ على التوازن البيئي تحت الماء، وتحدّ من تكاثر الأسماك الضارة بالشعاب المرجانية".

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