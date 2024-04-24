اخترقت غازاته طبقة الغلاف الجوي.. علماء يراقبون مدى تأثير بركان أندونيسيا على كوكب الأرض

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اخترقت غازاته طبقة الغلاف الجوي.. علماء يراقبون مدى تأثير بركان أندونيسيا على كوكب الأرض

أدت قوة ثوران بركان جبل روانغ هذا الأسبوع إلى قذف عمود من الرماد يصل ارتفاعه إلى عشرات الآلاف من الأقدام في الهواء وأرسلت بعض الغازات البركانية إلى ارتفاع أكثر من 65000 قدم. الآن، والتي وصلت طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي للأرض.

وقد بدأت دراسات من علماء بخصوص التأثيرات المحتملة على الطقس والمناخ التي ازدادت في التركيز.