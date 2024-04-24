اخترقت غازاته طبقة الغلاف الجوي.. علماء يراقبون مدى تأثير بركان أندونيسيا على كوكب الأرضالعالمنشر الأربعاء، 24 ابريل / نيسان 2024أدت قوة ثوران بركان جبل روانغ هذا الأسبوع إلى قذف عمود من الرماد يصل ارتفاعه إلى عشرات الآلاف من الأقدام في الهواء وأرسلت بعض الغازات البركانية إلى ارتفاع أكثر من 65000 قدم. الآن، والتي وصلت طبقة الستراتوسفير، وهي الطبقة الثانية من طبقات الغلاف الجوي للأرض.وقد بدأت دراسات من علماء بخصوص التأثيرات المحتملة على الطقس والمناخ التي ازدادت في التركيز.قراءة المزيدالتغيرات المناخيةبراكيندراساتكوارث طبيعيةكوكب الأرض