دمر مدنًا بأكملها.. فيديو مرعب يكشف عن أخطر جزء قاتل عند ثوران بركان

تستكشف سلسلة "Violent Earth with Liev Schreiber" التي تُبث على CNN يوم الأحد الساعة 9 مساءً بالتوقيت الشرقي الكوارث الطبيعية المروعة مثل البراكين، وفي هذا الفيديو نرصد لكم لمحة عن ما قد يحدث للإنسان عند وقوع كارثة بركانية.

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