شاهد.. بركة ساحرة في عُمان معلقة بين الجبال تُبهر رواد الإنترنت بموقعها

تُعدّ سياحة المغامرات من بين أنواع السياحة التي تتميز بها سلطنة عُمان نظرًا لتنوع تضاريسها الجغرافية التي تجذب العديد من المغامرين.

في وادي قاشع، على سبيل المثال، تستطيع السباحة ببركة طبيعية مُعلّقة بين الجبال.

وقالت المغامرة الأردنية، ندى معاذ، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تم تداول عدّة فيديوهات للبركة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا عبر منصة "إنستغرام"، ما شجّعني على زيارتها ورصدها بعدسة كاميرتي".

لكن، من الضروري اتخاذ إجراءات السلامة أثناء خوض تجربة كهذه، والالتزام بالتالي:

زيارة البركة برفقة شخص مختّص.

التزود بسترة نجاة بسبب وجود العديد من البرك المائية في الوادي.

التزود بمعدّات السلامة اللازمة.

هل تُفكّر بزيارتها؟