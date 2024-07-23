في صحراء ليوا بأبوظبي.. مصور يوثق كثبانًا رملية "تنبثق" من الضباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في إحدى أيام شهر مارس/آذار من عام 2020، توجّه مصور المناظر الطبيعية الأمريكي، سبينسر كوكس، إلى صحراء ليوا في إمارة أبوظبي الإماراتية رغبةً في توثيق الألوان الذهبية لشروق الشمس، ولكنه التقط بدلاً من ذلك صورة حالِمة أصبحت من أكثر أعماله شهرةً.

وكان كوكس، وهو صاحب موقع "photographylife.com" الخاص بالتصوير الفوتوغرافي، في صحراء ليوا للمساعدة في إدارة ورشة عمل حول التصوير.

وأوضح مصور المناطر الطبيعية الأمريكي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "نحاول الذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن كل عام أو عامين لجلب الأشخاص، وغالبيتهم من الولايات المتحدة، إلى أماكن جميلة ربّما لم يتمكنوا من رؤيتها من قبل".

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها مجموعته هذه الكمية من الضباب في الصحراء، إذ قال: "كان مشهدًا سرياليًا حقًا".

وبعد عدة ساعات من شروق الشمس، لاحظ كوكس اختراق أشعة الشمس الضباب من حينٍ إلى آخر، وحينها قرر تجربة توثيق مشهد الصحراء باستخدام طائرة "الدرون".

ولم يتوقع مصور المناطر الطبيعية الأمريكي رؤية أي شيء سوى الضباب، ولكنه كان مخطئًا.

في البداية، لم تُظهر شاشة العرض سوى كتلة رمادية من الضباب أمام الكاميرا، ولكن أوضح كوكس أن "الغيوم اختفت فجأة، وكانت (طائرة الدرون) فوق السحاب. وكان الضباب منخفضًا جدًا على الأرض، أقل بكثير ممّا كان متوقعًا. وتمكنت من رؤية بعض الكثبان الرملية بارزة".

وقال مصور المناطر الطبيعية الأمريكي: "أعتقد أنّ هذه كانت المرة الوحيدة التي قفزت فيها من الفرح حرفيًا كمصور".

وقضى كوكس 20 دقيقة تقريبًا في التقاط الصور ومقاطع الفيديو لهذا "الحدث الرائع"، لافتًا إلى أنّ المشهد الذي وثقه أصبح واحدًا من أشهر أعماله.

وأكد مصور المناطر الطبيعية الأمريكي: " كوكبنا رائع. آمل أن ينقل ما وثقته ذلك اليوم إحساس الدهشة إلى الأشخاص الذين يرونه لأول مرة".

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