خلال فعاليات مهرجان الأردن العالمي للطعام الذي انطلق بنسخته الأولى من قلب العاصمة الأردنية عمّان، بين 7 و11 أغسطس/ آب، في مجمّع الملك حسين للأعمال، قدّم الشيف العراقي شاهين خليل، مطوّر وصفات، وصانع محتوى على منصّات التواصل الاجتماعي، ومالك مطعم "يابا للشيف شاهين" في دبي، عرضًا حيّا لوصفة بوظة "الجميد" أمام زوار المهرجان.

ويعد لبن "الجميد" المكوّن الرئيسي للطبق الأشهر في البلاد، أي "المنسف"، ويتم إعداده من لبن الماعز المجفّف الممزوج بالأعشاب، والمعاد تذويبه وطبخه مع اللحم.

وعلى امتداد مساحة 50 ألف متر مربّع، ضمّت مناطق مختلفة تلبّي مجموعة متنوعة من الأذواق والاهتمامات والأعمار، احتفى المهرجان بالمطبخ والثقافة والمجتمع الأردني. وشمل تجارب تذوّق مختارة على أيدي طهاة حائزين على نجمة ميشلان، وعروض طبخ حيّة، وورش طهي، وحفلات موسيقية، بالإضافة إلى أسواق للمنتجات المحلّية، ووسائل للترفيه العائلي.. أما النكهة الأصيلة للمهرجان فطبعها حسن الضيافة الأردنية التي تعكس ثقافة أهل الأردن وكرمهم.