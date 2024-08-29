دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من الكهوف والمغارات التي تستقطب السيّاح وعشّاق المغامرات.

ونظرًا إلى مقوماته الطبيعية، أصبح كهف "الشويمس"، الذي يقع جنوب غرب مدينة حائل، من بين المواقع المفضّلة لدى المصور الباكستاني، سيد أوفيس هاشمي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ماذا تعرف عنه؟

أوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن كهف "الشويمس"، الذي يبلغ طوله 530 مترًا، هو ثالث أكبر الكهوف بالسعودية.

وتُعد منطقة "الشويمس" أحد أكبر متاحف التاريخ الطبيعي المفتوحة في العالم، حيث تتجاوز مساحتها الـ50 كيلومترًا مربعًا.

ويعود تاريخ النقوش الأثرية في الموقع إلى العصر الحجري الحديث.

ويحتوي على فنون صخرية تتميز بالمنحوتات البشرية والحيوانية التي تُصوّر الجمال والخيول والنخيل. كما يعكس النقوش الثمودية، ومنحوتات الرجال وهم يركبون الجمال، في إشارة إلى نشاط القوافل التجارية.

داخل كهف "الشويمس"

أوضح هاشمي أن الكهف يتألف من أنفاق وممرات طويلة يتراوح عرضها بين 3 أمتار و15 مترًا. وتنتهي بعض الأنفاق عند قاعات كبيرة يصل ارتفاع أسقفها إلى 10 أمتار وما فوق، حيث تمتاز بتشكيلات صخرية جميلة.

ويوجد أيضًا أعدادًا كبيرة من عظام الحيوانات داخل الكهف، ما يدل على أنه كان مأهولًا بالحيوانات البرّية، مثل الذئاب العربية والضباع، في العصور القديمة.

ومع انقراض هذه الحيوانات، أصبح الكهف مأهولًا بالخفافيش والثعابين والجرذان، وفقًا لما ذكره المصور الباكستاني.

وتُعد تجربة دخول الكهف ليست سهلة جدًا كما تظن. وهناك بعض إجراءات السلامة التي يجب اتخاذها في عين الاعتبار.

ومن الضروري ارتداء أحذية مناسبة للمشي، مع وضع خوذة وقناع خاص، وتغطية الجسم بالكامل بسبب وجود الثعابين والخفافيش.

وتُعدّ شعلة الضوء أساسية لأن الكهف يصبح مظلمًا تمامًا بعد بضعة أمتار.

ويجب على الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل تنفسية، الحذر من استنشاق الغبار الموجود داخل الكهف قبل التخطيط لرحلاتهم.

هل تُفكّر بزيارته؟

ينصح الهاشمي بزيارة كهف "الشويمس" بين أكتوبر/ تشرين الأول وأبريل/ نيسان، حيث يكون الطقس مناسبًا في السعودية.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر أحد أجمل الكهوف بالسعودية.. تشعر وكأنك جزء من فيلم مغامرات في هوليوود، خاصة عند رؤية عظام الحيوانات".