بـ5 خطوات.. كيف تتبع الإتيكيت على مائدة الطعام؟

قد يُصاب بعض الأشخاص بالحرج عند الجلوس مع أفراد آخرين، ما يتركهم في حيرة من أمرهم حول كيفية التصرف على مائدة الطعام تحديدًا. ولكن، لا تقلق، الحل بسيط.

تحدثت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن بعض القواعد الأساسية التي ستُفيدك يهذا الشأن.