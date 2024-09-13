بـ5 خطوات.. كيف تتبع الإتيكيت على مائدة الطعام؟

قد يُصاب بعض الأشخاص بالحرج عند الجلوس مع أفراد آخرين، ما يتركهم في حيرة من أمرهم حول كيفية التصرف على مائدة الطعام تحديدًا. ولكن، لا تقلق، الحل بسيط.
تحدثت إسراء شاهين، وهي خبيرة إتيكيت وبروتوكول، وصاحبة حساب "israashaheenofficial" عبر منصة "إنستغرام"، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عن بعض القواعد الأساسية التي ستُفيدك يهذا الشأن.
أولًا، يجب انتظار المضيف حتى يأخذ فوطة المائدة الخاصة بك، ويفتحها، ويضعها على حجره.
ثانيًا، استخدام أدوات المائدة يتم بحسب ترتبيها من الخارج نحو الداخل.
ثاليًا، وضع صحن الخبز على جهة اليسار، وتقطيعه باستخدام اليدين.
رابعًا، مضغ الطعام بإغلاق الفم وإطباق الشفتين.
خامسًا، وضع فوطة المائدة على الكرسي في حال مغادرة مائدة الطعام بشكل مؤقت.