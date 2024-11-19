بموقعه على منصة توفر إطلالات خلابة لا تضاهى باليونان، يقدم مطعم "Epico" تجربة فريدة من نوعها لتناول الطعام الفاخر في جزيرة ميكونوس. وتحتفي قائمة الطعام بتقاليد المطبخ اليوناني وحمية البحر الأبيض المتوسط، معتمدةً على النكهات الموسمية والمكونات المحلية من البر والبحر. وسواء كنت جالسًا في الداخل أو في الهواء الطلق مطلاً على بحر إيجة المتلألئ، فإنه يعِد بتجربة لا تُنسى.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يكشف الشيف التنفيذي إلياس ماسلاريس ورئيسة الطهاة كريستاليا فوسماكي في مطعم "Epico"، الذي يقع داخل فندق "Deos Mykonos"، عن سرّ تميز أجواء المطعم وأطباقه بين السياح في جزيرة ميكونوس.