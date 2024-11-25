في البحرين.. سياحة فن الطهي تعزَّز التنوع الاقتصادي

استقبلت البحرين المنتدى العالمي التاسع لسياحة فن الطهي خلال نوفمبر/تشرين الثاني. وهذه أول مرة يقام فيها الحدث بالشرق الأوسط، ما يُجسِّد التطورات التي شهدتها المنطقة التي تُعتَبَر الآن من أبرز الوجهات في فنون الطهي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تحدثت وزيرة السياحة في البحرين، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، والمديرة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، بسمة الميمان، عن الاستراتيجية السياحية للبحرين، والتوقعات بشأن مستوى انتعاش القطاع بشكلٍ عام بعد جائحة كورونا وفي ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة حاليًا.